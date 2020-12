Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua việc thành lập thành phố Thủ Đức

Ngày 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) họp phiên thứ 51 với việc xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM, trong đó có việc thành lập Tòa án nhân dân (TAND), Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức (VKSND).

Chiều cùng ngày 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về viêc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 51

Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM (dự thảo nghị quyết), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của Quận 2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của Quận 9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người.



Theo đó, TP Thủ Đức giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Thủ Đức như sau: Nhập toàn bộ 1,74 km2 diện tích tự nhiên, 124 người của phường An Khánh vào phường Thủ Thiêm. Sau khi nhập, phường Thủ Thiêm có 3,25 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 428 người. Phường Thủ Thiêm giáp phường An Khánh, phường An Lợi Đông; Quận 1, Quận 4 và quận Bình Thạnh. Thành lập phường An Khánh trên cơ sở nhập toàn bộ 2,03 km2 diện tích tự nhiên, 4.333 người của phường Bình Khánh và toàn bộ 1,89 km2 diện tích tự nhiên, 18.821 người của phường Bình An. Sau khi thành lập, phường An Khánh có 3,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 23.154 người. Phường An Khánh giáp các phường An Lợi Đông, An Phú, Bình Trưng Tây, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm; Quận 7 và quận Bình Thạnh.

Sau khi thành lập TP Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, TP Thủ Đức có 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.

Giải thể TAND, VKSND Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập TAND, VKSND TP Thủ Đức, TP HCM. Giải thể TAND Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập TAND TP Thủ Đức, TP HCM. Đồng thời giải thể VKSND Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập VKSND TP Thủ Đức, TP HCM.

TAND TP Thủ Đức, VKSND TP Thủ Đức có trách nhiệm kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, VKSND Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, theo dự thảo nghị quyết, nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, TP HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 312 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn.

Sắp xếp hàng hoạt đơn vị cấp xã thành cấp phường thuộc TP HCM

Dự thảo nghị quyết cũng nêu rõ việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP HCM.

Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Quận 3 như sau: Thành lập phường Võ Thị Sáu trên cơ sở nhập toàn bộ 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.263 người của Phường 6; toàn bộ 0,92 km2 diện tích tự nhiên, 12.595 người của Phường 7 và toàn bộ 0,40 km2 diện tích tự nhiên, 16.877 người của Phường 8. Sau khi thành lập, phường Võ Thị Sáu có 2,20 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 36.735 người. Phường Võ Thị Sáu giáp Phường 4, Phường 5, Phường 9, Phường 10, Phường 13, Phường 14; Quận 1 và quận Phú Nhuận. Sau khi sắp xếp, Quận 3 có 12 phường.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Quận 4 như sau: Nhập toàn bộ 0,16 km2 diện tích tự nhiên, 5.114 người của Phường 5 vào Phường 2. Sau khi nhập, Phường 2 có 0,36 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.039 người. Phường 2 giáp Phường 1, Phường 3, Phường 6 và Quận 1; Nhập toàn bộ 0,42 km2 diện tích tự nhiên, 7.328 người của Phường 12 vào Phường 13. Sau khi nhập, Phường 13 có 0,85 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.530 người. Phường 13 giáp Phường 9, Phường 10, Phường 14, Phường 16, Phường 18; Quận 1 và Quận 2. Sau khi sắp xếp, Quận 4 có 13 phường.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Quận 5 như sau: Nhập toàn bộ 0,19 km2 diện tích tự nhiên, 10.943 người của Phường 15 vào Phường 12. Sau khi nhập, Phường 12 có 0,57 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.312 người. Phường 12 giáp Phường 9, Phường 11, Phường 14; Quận 10 và Quận 11. Sau khi sắp xếp, Quận 5 có 14 phường.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Quận 10 như sau: Nhập toàn bộ 0,10 km2 diện tích tự nhiên, 6.075 người của Phường 3 vào Phường 2. Sau khi nhập, Phường 2 có 0,30 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 24.866 người. Phường 2 giáp Phường 1, Phường 4, Phường 9, Phường 10 và Quận 5. Sau khi sắp xếp, Quận 10 có 14 phường.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Phú Nhuận như sau: Nhập toàn bộ 0,16 km2 diện tích tự nhiên, 6.859 người của Phường 12 vào Phường 11. Sau khi nhập, Phường 11 có 0,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.522 người. Phường 11 giáp Phường 8, Phường 10, Phường 13, Phường 15, Phường 17 và Quận 3; Nhập toàn bộ 0,15 km2 diện tích tự nhiên, 7.172 người của Phường 14 vào Phường 13. Sau khi nhập, Phường 13 có 0,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.609 người. Phường 13 giáp Phường 10, Phường 11; Quận 3 và quận Tân Bình. Sau khi sắp xếp, quận Phú Nhuận có 13 phường.