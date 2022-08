Uy tín, chất lượng khẳng định thương hiệu in ấn Miligo

Công ty In Ấn Miligo là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường sản xuất in ấn với các dịch vụ như in lịch tết, in lịch gỗ treo tường, in tem nhãn, in hashtag cầm tay và in hộp cứng.



Lịch Tết- một sản phẩm in ấn của Miligo

Hiểu rõ sức mạnh xây dựng nên một thương hiệu lâu bền song song với việc đáp ứng những sản phẩm giá trị cho người sử dụng đối với thị trường in ấn đầy năng động thì chất lượng luôn là tiêu chí tiên quyết. Chính vì vậy, từ khi thành lập cho đến nay, tư duy đầu tư vào chất lượng sản phẩm luôn là kim chỉ nam trong định hướng phát triển in ấn của Miligo.



Theo anh Nguyễn Ngọc Minh CEO Miligo chia sẻ: "Những sản phẩm được in ấn tại Miligo đều được cập nhật theo đúng quy cách hiện có trên thị trường. Đồng thời, chúng tôi sử dụng những loại mực in chất lượng, đảm bảo những sản phẩm khi in ra có màu sắc ấn tượng cho khách hàng. Sắp tới để phục vụ tốt cho dịp tết 2023 công ty chúng tôi sẽ tập trung phát triển cho các dòng sản phẩm như lịch tết, lịch gỗ treo tường, lịch để bàn, tem nhãn,… để đưa đến tay khách hàng những sản phẩm nhất".

Hơn hữa, khi đến với Miligo, khách hàng còn cảm nhận được chất lượng khác biệt bởi các sản phẩm in ấn của công ty đảm bảo đều sử dụng vật liệu an toàn cho sức khỏe, đó là luôn sử dụng loại giấy "nguyên chất", không chứa tạp chất, không pha các loại phụ gia khác. Qua đó giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm in ấn tại Miligo.

Điều khác biệt khi đến với Miligo, đó là công ty luôn coi đổi mới là đòn bẩy để phát triển nhằm tạo ra giá trị khác biệt và bản sắc riêng trong mỗi sản phẩm. Do đó, tại Miligo luôn linh hoạt mẫu mã chủng loại của từng sản phẩm theo từng thương hiệu của doanh nghiệp và các sản phẩm in ấn của Miligo luôn thể hiện phong cách chuyên nghiệp, chất lượng và đậm dấu ấn của khách hàng.

Mẫu hộp cứng do Miligo in ấn

Sức mạnh và tiềm năng của Miligo không chỉ nằm ở máy móc hay nhà xưởng mà nằm ở chính con người. Đó là ban lãnh đạo tận tâm, uy tín, đội ngũ nhân viên giỏi, chuyên nghiệp. Miligo hiện sở hữu nhiều nhân sự in ấn chuyên nghiệp, lành nghề và kỹ thuật viên thiết kế tạo mẫu chuyên ngành có tay nghề cao với tinh thần làm việc tâm huyết, nhiệt tình, năng động và sáng tạo.



Không chỉ vậy, khi đến với Miligo, bạn không chỉ được hỗ trợ tư vấn thiết kế miễn phí để giúp bạn tạo ra sản phẩm đúng với ý tưởng, theo đúng yêu cầu. Mà bạn còn được phục vụ như "thượng đế" bởi đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp; mọi thông tin liên quan đến in ấn sản phẩm như chất liệu in ấn, giá cả, thời gian dự kiến làm xong sản phẩm, thời gian giao hàng... đều được giải thích kỹ càng giúp bạn yên tâm với dịch vụ của công ty.

Thiết kế sticker đa dạng với nhiều mẫu mã đẹp, dễ thương

Thương hiệu Miligo đã nỗ lực không ngừng nghỉ để mang đến chất lượng, sự uy tín trong các sản phẩm in ấn khi đến tay khách hàng là đúng quý cách, màu sắc, tiến độ. Từng sản phẩm đem đến sự hài lòng chắc chắn chính là lời khẳng định với những gì mà khách hàng đã luôn tin cậy Miligo. Mọi yêu cầu của bạn đều được đáp ứng một cách tối ưu, tinh xảo và chuyên nghiệp.



Sản phẩm Tem nhãn do Miligo in ấn

In ấn chuyên nghiệp giúp đồng bộ các ấn phẩm của thương hiệu. Đây là yếu tố quan trọng giúp các sản phẩm dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp tạo ấn tượng độc đáo, dễ dàng nhận biết, phân biệt với đối thủ cạnh tranh và gia tăng nhận diện thương hiệu. Từ đó tạo dựng niềm tin thương hiệu với khách hàng và gia tăng doanh số bán hàng.



Vì thế để sở hữu một ấn phẩm in ấn "hợp nhãn - đúng ý", thì việc lựa chọn một đơn vị in ấn chuyên nghiệp và uy tín cũng hết sức quan trọng. Bạn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn đơn vị in ấn nào, hãy cùng Miligo tạo trải nghiệm đáng nhớ cho sản phẩm in ấn bằng sự cam kết về tiến độ, chất lượng phù hợp chi phí sẽ đem lại sự hài lòng cho bạn.

Hiện nay Miligo đang phát triển cho các sản phẩm tết cuối năm: In lịch tết, lịch gỗ treo tường, lịch để bàn, in tem nhãn.

Công ty TNHH Miligo

Địa chỉ: 54/7a Tô Ngọc Vân, P. Thạnh Xuân, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Hotline, Zalo: 0901.333.151

Website: https://miligo.vn

Fanpage:https://www.facebook.com/miligo.vn