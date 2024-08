Uyên Go Digital: Từ giảng viên trẻ đến xây chuỗi hệ thống Digital Edu

Với hơn một thập kỷ cống hiến, chị đã xây dựng nên một hành trình sự nghiệp ấn tượng, từ vị trí quan trọng tại các tập đoàn lớn đến việc sáng lập và phát triển những dự án giáo dục kỹ năng số cho hàng nghìn người trên toàn quốc.



Khởi đầu và thành công

Uyên Go Digital bắt đầu sự nghiệp khi còn rất trẻ, nổi bật với các thành tích trong kinh doanh và nghiên cứu khi còn là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, chị đã làm việc tại các công ty lớn như VNG, FPT, và Haravan. Chỉ trong 2 tháng, Uyên đã đạt vị trí top trong lĩnh vực phụ trách, mở ra nhiều cơ hội lớn, đặc biệt là trong Digital Marketing và Thương mại điện tử. Tại Vingroup và MWG, Uyên khẳng định tài năng và sự nhạy bén của mình.

Năm 24 tuổi, Cẩm Uyên sáng lập ENS Corporation, một tổ chức đào tạo và triển khai dịch vụ Digital Marketing và Thương mại điện tử. Sự kiện đầu tiên do ENS tổ chức đã thu hút hơn 1.600 sinh viên tham gia với hơn 800 suất học bổng được trao. Uyên cũng là cố vấn và giám đốc vận hành (COO) của công ty với sự đầu tư từ một quỹ Singapore.

Giảng viên và tác giả - Lan tỏa tri thức

Không chỉ dừng lại ở việc quản lý và điều hành doanh nghiệp, Cẩm Uyên còn đam mê giảng dạy và truyền đạt kiến thức. Với vai trò là giảng viên tại PACE và FPT Education, chị đã đào tạo hàng nghìn học viên, từ sinh viên đến các quản lý doanh nghiệp.

Đồng thời, chị cũng là tác giả của 18 đầu sách về kỹ năng số và Thương mại điện tử, trở thành nguồn tài liệu quý giá cho các cá nhân và tổ chức trong ngành.

Phát triển giảng viên Digital toàn quốc

Một trong những dự án đáng chú ý nhất của Cẩm Uyên là việc phát triển giảng viên Digital trên toàn quốc. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết về việc đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực Digital Marketing, Cẩm Uyên đã xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo bài bản, giúp các giảng viên hiện tại và những người có chuyên môn cao trong ngành có thể chuyển đổi và nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Tham gia làm diễn giả tại các sự kiện lớn như Mobile Day, Vietnam Web Summit, và các trường học trên cả nước, chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn của mình với cộng đồng.

Dự án Go Digital - Tầm nhìn chiến lược

Go Digital, một hệ thống chuỗi nhượng quyền Digital Edu do Cẩm Uyên sáng lập, hướng tới mục tiêu phát triển 1000 điểm EBIT >15% vào năm 2030. Dự án đã ký kết các bản ghi nhớ (MOU) với hơn 10 trường học trên toàn quốc, tài trợ học bổng và tạo cơ hội học tập cho hàng nghìn sinh viên. Mục tiêu của Go Digital là tăng hơn 150% hiệu suất và thu nhập của các học viên trong vòng từ 3 đến 24 tháng.

Sứ mệnh và định hướng tương lai

Go Digital hướng tới mục tiêu tăng ESG, thị phần, doanh thu và lợi nhuận cho các doanh nghiệp trong vòng 12 đến 36 tháng. Đây là một chiến lược mạnh mẽ nhằm đưa doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế, đồng thời nâng cao chỉ số GDP, GNP, và cả chỉ số hạnh phúc (Happiness Index) của đất nước.

Go Digital không chỉ mang đến cơ hội học tập và phát triển kỹ năng số mà còn định hướng cho các doanh nghiệp Việt trong việc chuyển đổi số một cách toàn diện.. Trong tương lai, Uyên đặt mục tiêu mở rộng dự án Go Digital ra các khu vực khác trong Đông Nam Á, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm giáo dục kỹ năng số của khu vực. Chị cũng đang phát triển thêm nhiều chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế nhằm mang lại những cơ hội học tập tốt nhất cho các thế hệ trẻ.

Go Digital không ngừng mở rộng khả năng tiếp cận của mình bằng việc cung cấp các chương trình học tập và tư vấn đa ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Việt, Anh và Trung. Các lĩnh vực đào tạo chính bao gồm SEO, Social Media, Livestream, Design, Video, Sales, AI, DISC, và nhiều lĩnh vực khác, đảm bảo học viên có thể nắm bắt và sử dụng những công cụ số mới nhất để đạt được mục tiêu cá nhân và doanh nghiệp.

Tăng trưởng đột phá - Đưa doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Cơ hội tham gia hệ sinh thái Go Digital

Với hơn 100 triệu khách hàng tiềm năng trên toàn cầu, Go Digital đang mở ra cánh cửa mới cho những ai mong muốn tham gia vào làn sóng chuyển đổi số và tạo nên giá trị bền vững cho cộng đồng. Đây không chỉ là một chương trình đào tạo mà còn là một hệ sinh thái kết nối, hỗ trợ, và phát triển toàn diện cho mọi cá nhân và doanh nghiệp.

