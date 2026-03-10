Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Va quẹt giao thông, rượt đuổi 'đánh hội đồng' tài xế ô tô ở TPHCM

10-03-2026 - 19:23 PM | Xã hội

Ngày 10/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh hai người đàn ông rượt đuổi, đánh một tài xế ô tô giữa đường, gây náo loạn khu vực. Vụ việc được cho là xảy ra trên đường Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

Video clip vụ việc. Quỳnh Như - Ngọc Giàu

Theo nội dung clip và thông tin người đăng tải chia sẻ trên Facebook, sự việc xảy ra vào chiều 9/3 trên đường Phan Xích Long. Thời điểm này, hai người đàn ông đang chở nhau trên xe máy thì bất ngờ va chạm với một ô tô 7 chỗ đang đậu bên phải đường.

Sau khi va quẹt, người đàn ông mặc áo trắng ngồi sau xe máy đã rượt đuổi và đánh tài xế ô tô. Ít phút sau, người đàn ông đi cùng cũng lao vào tấn công tài xế ô tô.

Va chạm giao thông ở TPHCM: Tài xế ô tô bị rượt đuổi và đánh giữa đường - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông áo trắng rượt đuổi tài xế ô tô. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc diễn ra trên tuyến đường có mật độ lưu thông cao nên đã thu hút khá đông người hiếu kỳ theo dõi.

Theo người quay clip, người đàn ông mặc áo trắng ngồi phía sau xe máy có biểu hiện say xỉn khi vụ việc xảy ra.

Cơ quan chức năng địa phương đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

