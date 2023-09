Vạch trần chân tướng nhóm người làm chủ nhiều công ty “ma”

Trưa 17-9, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Chí (SN 1990); Đặng Ngọc Nam (SN 1989) và Trần Ngọc Anh (SN 1990 cùng ngụ tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Theo điều tra, cuối tháng 7-2023, Công an TP Hà Tĩnh nhận đơn tố giác của ông Nguyễn Tường T. (ngụ phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh). Ông T. là chủ một doanh nghiệp thi công công trình xây dựng, trong khi đi mua tôn thép thì bị lừa.

3 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, ông T. lên mạng tìm doanh nghiệp phân phối tôn thép. Lúc này, ông T. thấy Công ty TNHH MTV Phân phối tôn thép (trụ sở tại thôn Long Mỹ, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), có SĐT 0904.698.135 và 0904.072.352, nên đã gọi điện để được tư vấn.

Ông T. được một người giới thiệu là Nguyễn Vũ Linh - Giám đốc, đại diện công ty. Ông T. thấy công ty này bán vật liệu với giá thành rẻ hơn so với thị trường nên ký hợp đồng.

Tiếp đó, ông T. chuyển hơn 262 triệu đồng tiền đặt cọc. Tuy nhiên, tiền chuyển đã lâu nhưng không thấy hàng, ông T. biết mình bị lừa nên báo công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Chí, Nam và Anh là nhóm người thành lập các công ty "ma", chạy quảng cáo trên mạng xã hội để lừa đảo. Công ty TNHH MTV phân phối tôn thép là một trong số đó.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có hàng chục bị hại trên toàn quốc.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm này khai nhận từ tháng 6-2023 đến nay, do không có nghề nghiệp ổn định, nên Chí đã tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua hàng.

Các Công ty “ma” do nhóm của Chí lập ra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ảnh Công an cung cấp).

Để tạo vỏ bọc, Chí đã mua thông tin cá nhân trên mạng để lấy tư cách pháp nhân, đăng ký hồ sơ thành lập doanh nghiệp, mở 4 công ty "ma" với vốn điều lệ 50 tỉ đồng/công ty, đứng tên Nguyễn Vũ Linh làm giám đốc.

Số tiền sau khi đã lừa đảo chiếm đoạt được sẽ được chia theo tỉ lệ Chí nhận 60%, Nam 30% và Anh nhận 10% từ số tiền chiếm đoạt được.

Với chiêu thức trên, chỉ trong 6 tháng, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục bị hại với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.