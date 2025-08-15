Vài năm tới, giỏi tiếng Anh là quá bình thường: Nếu muốn tìm việc lương cao, bạn nên kết hợp học những thứ tiếng sau!

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tiếng Anh vẫn giữ vị trí là ngoại ngữ phổ biến và cần thiết nhất để xin việc. Theo báo cáo English Proficiency Index 2024 của EF Education First, hơn 1,5 tỷ người trên thế giới đang sử dụng tiếng Anh, và hơn 95% các tập đoàn đa quốc gia yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng ngôn ngữ này. Tuy nhiên, chính vì mức độ phổ biến quá cao, tiếng Anh dần trở thành "yêu cầu cơ bản" thay vì "lợi thế cạnh tranh".

Các chuyên gia nhân sự nhận định, để nổi bật trên thị trường lao động tương lai, ứng viên cần kết hợp tiếng Anh với một ngoại ngữ thứ hai phù hợp với ngành nghề và thị trường mục tiêu.

Ngành kinh tế - thương mại: Tiếng Trung:

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của hơn 120 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo dữ liệu từ World Trade Organization, thị phần thương mại của Trung Quốc chiếm hơn 14% tổng thương mại toàn cầu. Thành thạo tiếng Trung, bên cạnh tiếng Anh, giúp ứng viên tiếp cận các vị trí liên quan đến xuất nhập khẩu, logistics, đàm phán hợp đồng và phát triển thị trường tại khu vực Đông Á.

Ngành công nghệ và kỹ thuật: Tiếng Nhật hoặc tiếng Đức:

Nhật Bản và Đức đều nằm trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu về công nghệ và kỹ thuật. Nhật Bản nổi bật ở lĩnh vực robot, điện tử, ô tô, trong khi Đức là cái nôi của kỹ thuật cơ khí, công nghiệp chế tạo và năng lượng tái tạo. Số liệu từ Statista cho thấy, các kỹ sư biết tiếng Đức có mức lương trung bình cao hơn 10-15% so với đồng nghiệp chỉ dùng tiếng Anh.

Ngành du lịch - dịch vụ - hàng không: Tiếng Hàn hoặc tiếng Tây Ban Nha:

Tiếng Hàn trở nên "hot" nhờ làn sóng văn hóa Hallyu và lượng khách du lịch Hàn Quốc tăng mạnh tại Đông Nam Á. Trong khi đó, tiếng Tây Ban Nha mở ra cơ hội tại hơn 20 quốc gia ở châu Mỹ Latinh và châu Âu. Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) dự báo, khu vực nói tiếng Tây Ban Nha sẽ chiếm gần 15% tổng lượng khách du lịch quốc tế vào năm 2035.

Ngành nghiên cứu - ngoại giao - phát triển bền vững: Tiếng Pháp hoặc tiếng Ả Rập:

Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức tại 29 quốc gia, phần lớn ở châu Phi - khu vực được dự báo tăng trưởng dân số và kinh tế nhanh nhất thế giới. Tiếng Ả Rập lại mở ra cánh cửa đến thị trường Trung Đông giàu tài nguyên và tiềm năng đầu tư.

Kết luận

Tiếng Anh vẫn là nền tảng không thể thiếu, nhưng giá trị thực sự nằm ở việc kết hợp nó với ngoại ngữ thứ hai phù hợp. Như chuyên gia ngôn ngữ người Anh David Crystal từng nói: "Một ngôn ngữ giúp bạn sống sót, hai ngôn ngữ giúp bạn phát triển". Trong tương lai, khả năng đa ngôn ngữ không chỉ là kỹ năng, mà là chiến lược nghề nghiệp thông minh.