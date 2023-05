Vải sớm Thanh Hà mất mùa, được giá

Người dân đang bán vải cho các cơ sở thu mua để xuất khẩu.

Các nhà vườn tại xã Thanh Quang huyện Thanh Hà cho biết do thời tiết ít mưa trong thời gian đậu quả cộng với nắng nóng kéo dài nên vải sớm năm nay ngọt hơn nhiều năm trước. Tuy nhiên, sản lượng chỉ bằng một nửa so với vụ vải sớm năm ngoái. Hàng năm đầu vụ, giá vải sớm bao giờ cũng cao hơn vải chính vụ và vải cuối vụ. Thời gian đầu mới thu hoạch giá vải lên tới 80 - 90 nghìn đồng/kg. Thời điểm này giá vải đã hạ nhiều, giá vải u trứng trắng đạt từ 40 - 45 nghìn/kg, vải u trứng gai từ 30 - 35 nghìn/kg, vải u hồng gần 30 nghìn/kg, tuy nhiên so với đầu vụ năm ngoái giá vải năm nay cao từ 30 - 50%.

Bà Lê Thị Thúy, thôn Hạ Vĩnh xã Thanh Quang huyện Thanh Hà trồng trên 6 sào vải; trong đó, vải sớm hơn 1 sào. Từ đầu vụ đến nay gia đình bà đã thu được gần 1 tấn vải u trứng gai. Bà Thúy cho biết, toàn bộ các hộ dân trong thôn đều thực hiện trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP, những hộ không nằm trong vùng VietGAP theo quy định cũng đã áp dụng các tiêu chuẩn trồng và chăm sóc, phun thuốc theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, chính vì vậy chất lượng vải ngày càng ngon về chất lượng, đẹp về mẫu mã, giá thành cũng cao hơn những năm trước đây.

Người dân trồng vải đều bám sát theo quy trình kỹ thuật của tỉnh và huyện hướng dẫn từ thời điểm chăm sóc, ra hoa, chăm sóc quả đến các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và bệnh hại. Tại các hộ gia đình, gốc vải được quét sạch lá, từng thời điểm sinh trưởng và phát triển của quả vai được bón những loại phân đều tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của trạm bảo vệ thực vật.

Vì vậy, quả vải ở thời điểm nhỏ có thể chống được sương mai, chăm sóc để quả vải chất lượng, mẫu mã đẹp xuất khẩu được sang những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ. Bà Thúy cũng như nhiều người dân trong xã Thanh Quang rất phấn khởi vì giá vải năm nay bán được giá cao hơn so với mọi năm.

Những chủ thu mua vải sớm năm nay cũng cho biết sản lượng vải năm nay ít hơn mọi năm tuy nhiên giá vải năm nay cao hơn nhiều năm trước, giá vải giao động từ 30 - 50 nghìn đồng/kg tùy loại. Vải thu mua đến đâu tiêu thụ hết ngay đến đấy không có tình trạng tồn đọng vải trong kho, nhiều nơi không có vải để thu mua.

Chị Nguyễn Thị Thơ, chủ thu mua vải thôn Hạ Vĩnh, xã Thanh Quang huyện Thanh Hà cho rằng do hết dịch COVID-19 nên thương lái Trung Quốc đổ vể mua vải sớm rất nhiều, thị trường nội địa như Miền Nam tiêu thụ cũng rất hạn chế. Thị trường Trung Quốc chủ yếu xuất qua cửa khẩu Lào Cai và Tân Thanh, người dân năm nay bán được giá vải. Mỗi ngày gia đình chị Thơ thu mua từ 15 - 20 tấn vải từ đầu mùa, nếu còn nhiều thì vẫn tiếp tục thu mua thêm nhưng năm nay lượng vải thưa quả hơn nên thu mua được ít hơn mọi năm.

Chính quyền địa phương và người dân kiểm tra chất lượng vải tại vườn.

Ông Lê Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Quang huyện Thanh Hà chia sẻ, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho người dân thu hoạch vải, thu mua vải và xuất đi các nơi tiêu thụ. Xã đã thành lập 4 tổ đi kiểm tra các vùng vải ở trên địa bàn xã, vải sớm năm nay chỉ đạt từ 20 - 40%, tổng diện tích vải của xã là 701 ha, năm ngoái thu được 8.323 tấn nhưng năm nay dự kiến tổng các loại vải đạt trên 60% so với năm ngoái. Xã cũng đã khuyến cáo nhân dân trồng vải thực hiện đúng theo quy trình chăm sóc, thu hoạch theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp để nâng cao chất lượng và giá trị quả vải.

Được biết, ngay từ đầu năm huyện Thanh Hà đã tổ chức nhiều hội nghị để xúc tiến tiêu thụ vải; trong đó, kết nối với doanh nghiệp, quảng bá giới thiệu sản phẩm vải thiều Thanh Hà đến bạn bè trong nước và quốc tế. Năm 2023, huyện Thanh Hà cũng quan tâm đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử, Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ để xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà nhằm đem quả vải Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Bộ Công Thương cũng đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, những thị trường quan trọng tích cực quảng bá hình ảnh, thúc đẩy kết nối giao dịch xuất khẩu vải thiều Hải Dương cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác.

Tại Thanh Hà, thời gian thu hoạch vải sớm gồm u trứng trắng, u trứng gai bắt đầu từ nửa cuối tháng 5, u hồng từ đầu tháng 6, vải thiều chính vụ và Tàu lai từ giữa tháng 6. Toàn huyện có trên 3.300 ha; trong đó, 85 vùng sản xuất vải tập trung với tổng diện tích 969 ha với quy mô diện tích 05 ha/vùng trở lên. Toàn huyện có 39 vùng được công nhân đạt tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Năm 2022, toàn huyện thu hoạch được 44 nghìn tấn vải các loại, giá trị đạt trên 1.360 tỷ đồng.

Đã bước vào vụ vải sớm, người dân trồng vải Thanh Hà đang rất phấn khởi khi bán được giá cao cho những quả vải đưa ra thị trường. Mặc dù sản lượng có giảm hơn mọi năm nhưng vẫn hứa hẹn một vụ vải bội thu cho người dân nơi đây.