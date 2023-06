Vải Trứng Phù Cừ đặc sản Hưng Yên

Vải là một trong những loại hoa quả ngon nổi tiếng của Việt Nam, vì hương vị thơm ngon. Mùa hè là thời gian lý tưởng để nhâm nhi nhiều loại trái cây và vải nằm trong số những trái ngon không thể bỏ qua.



Vải trứng có nguồn gốc ở xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Hàng năm, vải ra hoa vào tháng 1 và cho thu hoạch quả từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 (âm lịch). Người sành ăn ví đây là thứ quả độc lạ vì to như quả trứng gà. Ưu thế vượt trội của vải trứng là khi chín, vỏ mỏng có màu đỏ rực đẹp mắt, cùi dày, mùi thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh hiếm ở đâu có được. Vải trứng khi thu hoạch để ngoài tự nhiên từ vài ngày vẫn giữ nguyên được màu sắc, hương vị.

Ngoài hương vị "hết chỗ chê", loại trái cây này còn có giá trị dinh dưỡng và y học vô cùng độc đáo. Trái vải chứa vitamin C, có chức năng tăng cường khả năng miễn dịch giúp cơ thể chống chọi với bệnh cảm, cúm.

Vải trứng Phù Cừ được bán với giá 200.000-250.000 đồng/kg. Thậm chí trên chợ mạng, có nơi rao bán vải trứng ở mức 300.000 đồng/kg.

Là một trong nhưng gia đình còn giữ được cây vải trứng gốc, gia đình bà Trần Phương Dung, thôn Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ (Hưng Yên) hiện có 30 cây vải trứng. Bình quân mỗi năm gia đình bà Dung thu hoạch từ 2 đến 3 tấn quả.

Do được áp dụng các kỹ thuật chăm sóc tốt, các cây vải trứng của gia đình ra quả to, cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt đậm rất ngon. Khách thường đặt mua để thưởng thức và làm quà biếu từ khi quả chưa chin. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên vải trứng ở Phan Sào Nam sai hoa trĩu trịt gấp 2 – 3 lần so với năm ngoái, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

