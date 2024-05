Vận chuyển ma túy, Quân ‘Idol’ bị truy tố

Ngày 18/5, Viện KSND tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Quốc Quân (tức Quân “Idol”, 33 tuổi, trú ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Lê Văn Sơn (34 tuổi), Phạm Công Định (26 tuổi), Lê Duy Thịnh (27 tuổi, cùng trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an Quảng Trị bất ngờ bắt giữ Quân “Idol“. Ảnh: CA

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, chiều 12/2/2023, Quân nhắn tin cho Sơn qua mạng xã hội Zalo với nội dung “Tối hôm nay hoặc tối ngày mai thì có hàng về, có ai nhận không, tầm 10 cục”. Với tin nhắn này, Sơn hiểu 10 cục là 10kg ma túy, nên đã gọi điện cho hỏi “Có 10kg đi không?”. Sau đó, Định rủ thêm Thịnh tham gia. Đến tối 12/2, đối tượng dùng ôtô lên điểm hẹn ở Quốc lộ 9, đoạn qua xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, phát hiện một khối hộp chữ nhật được quấn băng keo đen bên ngoài ở lề đường, biết là ma túy nên dừng xe, lấy lên ôtô rồi đưa về nhà Thịnh cất giấu.

Sáng 13/2, Quân nhắn qua Zalo cho Sơn, chỉ đạo “Đi đi”. Đến 14h chiều 13/2, Định và Thịnh dùng ôtô đưa ma túy vào thành phố Hồ Chí Minh, lúc đi trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì bị Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Không chấp hành hiệu lệnh, nhóm này lái xe bỏ chạy, rồi ném ma túy ra khỏi ôtô.

Đến tối cùng ngày, Sơn và Định quay lại vị trí ném ma túy để tìm, khi cả 2 đang nhặt 1 túi màu đen ở bãi cỏ, bên trong chứa 7 cục ma túy thì bị công an bắt giữ. Sau đó, Định chỉ vị trí, giao nộp thêm 3 cục ma túy. Kiểm tra 10 cục ma túy, cơ quan chức năng kết luận có 10kg ma túy loại ketamine.

Ngoài tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, Quân “Idol” đang bị điều tra thêm hành vi cho vay lãi nặng, đe dọa giết người …

Quân "Idol" bên chiếc xe sang hay dùng, hiện đã bị cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: MXH

Trước đó, Tiền Phong đã thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” do Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa.

Ngày 25/8/2023, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ để tiến hành bắt giữ Quân “Idol”, Mạnh, Cường. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng, Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Thái Mạnh, Nguyễn Phi Cường để điều tra về tội “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố thêm các tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân, trong đó có tội danh liên quan đến ma túy. Quân “Idol” được nhiều người biết đến qua các video “đòi nợ” trên mạng xã hội. Đối tượng này giàu lên bất thường, sở hữu nhiều chiếc xe sang có biển số đẹp.