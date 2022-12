Vấn đề xảy ra với Tập đoàn FLC ảnh hưởng như thế nào đến Bình Định?

Thu ngân sách ước đạt hơn 16.500 tỷ đồng

Khai mạc kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐN D tỉnh Bình Định cho biết, năm nay, 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH đều đạt và vượt so với kế hoạch Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Ước tính tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,57%, vượt 2,07% so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 16.551 tỷ đồng, vượt 35,6% dự toán năm và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 46.942 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ.