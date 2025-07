Vận động đối tượng Lê Thị Thùy Mỵ ra đầu thú

Công an tỉnh Đồng Nai chiều ngày 1/7 cho biết, ngày 30/6, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10) Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (cũ) vận động đối tượng Lê Thị Thùy Mỵ (sinh năm 1988; HKTT tại xã Long Kiến) là đối tượng trốn truy nã về tội “Đánh bạc” ra đầu thú.

Theo tài liệu xác định, vào ngày 8/5/2021, Lê Thị Thùy Mỵ đã cùng các đồng phạm "Tổ chức đánh bạc" tại quán Đ.H thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt, thì bị lực lượng Công an xã Thiện Tân phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Lê Thị Thuỳ Mỵ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 11/5/2022, Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu xử phạt Lê Thị Thùy Mỵ 6 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”. Lợi dụng trong thời gian được tại ngoại, chờ chấp hành án, Mỵ đã bỏ trốn. Sau đó, công an đã phát lệnh truy nã với Lê Thị Thùy Mỵ.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Tổ công tác đã di lý đối tượng về bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp tục chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể đến trực tiếp trình diện, gọi điện thoại hoặc thông qua người thân liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất.