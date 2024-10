Văn Hậu - Hải My một năm sau đám cưới cổ tích: Chồng chật vật vì chấn thương, vợ đẹp sinh quý tử nhưng thường dính tranh cãi

Tháng 11/2023, làng bóng đá Việt chứng kiến một đám cưới cổ tích rầm rộ cõi mạng, mọi động thái của chú rể Đoàn Văn Hậu và cô dâu Doãn Hải My đều chiếm trọn spotlight trên các nền tảng mạng xã hội và truyền thông. Đôi trai tài gái sắc nhận được nhiều lời chúc phúc, lời khen vì xứng lứa vừa đôi.

Sau khi kết hôn được 6 tháng, Văn Hậu và Hải My thông báo đã đón con trai đầu lòng chào đời. Nhóc tỳ có tên gọi gần gũi là "bé Lúa", tên đầy đủ là Đoàn Minh Đăng. Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son đình đám luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào của Văn Hậu và Hải My trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội hay những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh, cặp đôi cũng trải qua khó khăn mà không cầu thủ và nàng WAG nào muốn đối mặt. Đó là chuyện Văn Hậu chấn thương dai dẳng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng có đám cưới cổ tích nhận được vô vàn lời chúc phúc

Văn Hậu chật vật vì chấn thương

Thực tế, ngay trước ngày cưới Hải My, Văn Hậu đã xuất hiện với chiếc chân đeo nẹp, là kết quả khi anh đi Singapore khám chữa chấn thương trở về. Sau đám cưới, Văn Hậu vẫn thường đeo nẹp trong các hoạt động thường ngày, khi đi xem bóng đá hay cùng gia đình đi chơi. Sau đó, hậu vệ sinh năm 1999 cũng cùng Hải My quay lại Singapore vừa để nghỉ tuần trăng mật, vừa kết hợp điều trị chấn thương.

Văn Hậu tập tễnh tới rạp cưới của anh và Hải My

Sau đám cưới, Văn Hậu vẫn đeo nẹp chân cùng vợ đi chơi

Tuy nhiên, khi về Việt Nam, dù tập luyện hồi phục miệt mài, tình trạng chấn thương của Văn Hậu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Một năm sau khi cầu hôn Hải My, Văn Hậu và bà xã lên đường sang Hàn Quốc, tiếp tục hành trình điều trị chấn thương với chuyên gia đầu ngành. Tuy nhiên, thời điểm chàng hậu vệ xuất sắc của ĐT Việt Nam có thể trở lại sân cỏ vẫn chưa xác định.

Cầu thủ sinh năm 1999 miệt mài tập hồi phục ở Hàn Quốc

Doãn Hải My sinh quý tử, nhan sắc vẫn rạng ngời nhưng thường xuyên dính tranh cãi

Về phía Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My, sau khi kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hải My đã hoàn thành việc học ở trường Đại học Luật Hà Nội. Cô nàng có dự định học thêm nhưng hiện tại đang tạm hoãn kế hoạch để tập trung cho cuộc sống gia đình nhỏ. Bởi nàng WAG đã mang bầu và sinh em bé ngay sau khi lấy chồng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã sinh con đầu lòng

Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống với diện mạo xinh đẹp. Nhưng điều này lại khiến bà xã Văn Hậu bị dân mạng tiêu cực chê trách, cho rằng nàng WAG không chịu đi làm hay phấn đấu xây dựng sự nghiệp mà chỉ dựa dẫm vào chồng giàu. Tuy nhiên, thực tế, Hải My cũng đã từng chia sẻ về cách kiếm tiền hiện tại của cô. Bên cạnh kinh doanh shop mỹ phẩm riêng, nàng WAG còn là gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng, lượng quảng cáo, PR trên trang cá nhân của Doãn Hải My thuộc hàng top làng WAG, đem về thu nhập không hề nhỏ.

Doãn Hải My nhận nhiều quảng cáo từ thời trang đến mỹ phẩm, đồ gia dụng...

Dù vậy, việc nhận quảng cáo, PR quá nhiều cũng khiến vợ Đoàn Văn Hậu dính tranh cãi. Nàng WAG bị tố đem chồng và con ra câu view để quảng cáo hay nhãn hàng nào cũng khen hết lời dù review cùng một loại sản phẩm của nhiều hãng khác nhau. Hải My sau đó lên tiếng, giải thích rằng cô nàng giới thiệu nhiều sản phẩm tốt để mọi người tham khảo và chọn loại phù hợp với nhu cầu và tài chính của mỗi người.

Gần đây, Doãn Hải My đưa Văn Hậu sang Hàn Quốc chữa chấn thương. Nàng WAG ở lại Seoul chăm chồng nhưng cũng bị anti-fan soi xét vì thường khoe hình ảnh đi chơi, tận hưởng khi chồng đang chật vật vì chấn thương. Ngoài ra, việc Hải My thoải mái đi xa nhà cả tháng trời trong khi con trai mới được vài tháng tuổi cũng khiến nhiều người thắc mắc. Bà xã Văn Hậu cho biết con trai ở nhà vẫn đang dùng sữa mẹ trữ đông nên Hải My mới có thể đi xa nhiều ngày như vậy.

Hiện tại những người yêu mến và theo dõi cặp đôi Văn Hậu - Hải My đều có chung một mong mỏi, mong Văn Hậu có thể sớm hồi phục chấn thương và trở lại sân cỏ sau 1 năm trời vắng bóng.

Doãn Hải My vui vẻ tận hưởng ở Hàn Quốc