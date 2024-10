"Sex and the City" là bộ phim truyền hình nổi tiếng của HBO, đã làm nên cơn sốt từ khi lên sóng vào năm 1998. Bộ phim gây ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống của phụ nữ toàn cầu. Câu chuyện xoay quanh 4 người phụ nữ ở New York, khám phá những khía cạnh của tình yêu, tình bạn, sự nghiệp và thời trang.

Trong 4 mỹ nhân của loạt phim, Kim Cattrall trong vai Samantha Jones và Sarah Jessica Parker đóng vai Carrie Bradshaw đã thành công để lại ấn tượng về hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và tự tin. Hai nữ diễn viên giành nhiều giải thưởng như Quả Cầu Vàng, giải Emmy sau vai diễn trong "Sex and the City".

Diễn viên Kim Cattrall và Sarah Jessica Parker

Điểm chung của Kim Cattrall và Sarah Jessica Parker là dù đều đã bước sang tuổi U70, U60, song cả hai đều vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và vóc dáng thon gọn. Hai nữ chính của “Sex and the City" cũng có chung một bí quyết để gìn giữ làn da trẻ đẹp, đó là hạn chế trang điểm hàng ngày để làn da được “thở”, chỉ trang điểm khi bắt buộc do tính chất công việc.

Một số thành phần như chất bảo quản, hóa chất trong mỹ phẩm trang điểm có thể gây kích ứng, phản ứng dị ứng trên da. Trang điểm thường xuyên mà không làm sạch đúng cách còn dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, gây viêm da và mụn. Theo chuyên gia về da Natalie Abouchar, việc trang điểm trong thời gian dài mỗi ngày có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

"Một số thành phần nhất định có thể làm khô da và các chuyển động lặp đi lặp lại khi trang điểm, chẳng hạn như kéo mạnh da khi kẻ mắt, có thể dẫn đến nếp nhăn. Việc gây căng thẳng cho da, kích ứng và khô da đều liên quan đến lão hóa", Natalie Abouchar nói.

Kim Cattrall hạn chế trang điểm đậm hàng ngày để làn da được “thở”

Chuyên gia này cho biết mọi người đều có lợi khi cho làn da thời gian để “thở” mà không sử dụng bất kỳ mỹ phẩm nào. Điều này có thể giúp da sáng hơn, giảm khả năng nổi mụn và làm lỗ chân lông to hơn, duy trì sự cân bằng tự nhiên cho da, từ đó ngăn ngừa quá trình lão hóa nhanh.

Với Kim Cattrall, cô duy trì sự trẻ trung và quyến rũ nhờ vào lối sống lành mạnh và ý thức chăm sóc bản thân. Với làn da nhạy cảm, Kim Cattrall ít khi trang điểm, chú trọng đến việc chăm sóc da, coi kem dưỡng ẩm là sản phẩm thiết yếu hàng ngày. Mặc dù không thể tránh khỏi sự thay đổi của tuổi tác, Cattrall luôn tìm cách giữ ẩm cho làn da để ngăn ngừa khô và giảm nếp nhăn.

Cô cũng thực hiện các bước chăm sóc da như tẩy tế bào chết đều đặn và sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVB và UVA, ngăn ngừa lão hóa và giữ cho collagen trong da được khỏe mạnh. Việc duy trì độ ẩm cho da cũng là yếu tố quan trọng trong việc giữ cho làn da tươi trẻ, vì nó giúp da luôn ở trạng thái cân bằng và khỏe mạnh. Ngoài việc chăm sóc da từ bên ngoài, Cattrall cũng chú ý đến chế độ ăn uống để chống lão hóa.

Sarah Jessica Parker chỉ trang điểm khi công việc bắt buộc yêu cầu

Khi được hỏi về thói quen trang điểm hàng ngày, sao nữ "Sex and the City" Sarah Jessica Parker thẳng thắn cho biết cô không trang điểm nhiều, trừ khi cần thiết. Cô lý giải rằng sau nhiều giờ làm việc trên phim trường, làn da cần được nghỉ ngơi. Parker cũng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi không trang điểm.

Khi tự trang điểm, Parker thường chỉ sử dụng kem che khuyết điểm nhẹ, son bóng và một chút má hồng. Cô cho rằng mặt mộc mang lại cảm giác tự nhiên hơn, ngay cả khi da không ở trạng thái hoàn hảo nhất. Nữ diễn viên 59 tuổi cũng cố gắng ăn uống lành mạnh và bổ sung vitamin cần thiết cho cơ thể.

Ngoài việc hạn chế trang điểm, 2 nữ diễn viên còn rất chăm chỉ tập luyện thể thao để duy trì được làn da đầy sức sống và vóc dáng săn chắc. Với Kim Cattrall, cô luôn cố gắng tập thể dục 30 phút mỗi ngày, đi bộ hoặc bơi lội, tập yoga. Còn Parker thì duy trì thói quen tập thể dục nghiêm ngặt, trong đó bà chạy bộ trên máy chạy 5 ngày một tuần và đến phòng tập hầu hết môi ngày.

