Xem lại Sex and the City 20 lần, tôi chợt nhận ra đây là 3 món đồ chưa từng lỗi mốt, nhiều thập kỷ qua vẫn khiến chị em mê mẩn

Nếu là một tín đồ thời trang, chắc chắn bạn phải một lần xem Sex and the City. Ngoài nội dung phim hấp dẫn, trở thành cẩm nang sống cho chị em phụ nữ suốt hơn 20 năm qua, thời trang trong phim cũng là yếu tố gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Phát sóng lần đầu từ năm 1998, Sex and the City đã nổi tiếng trong giới thời trang và gu ăn mặc thời thượng của các nữ diễn viên được rất nhiều người yêu thích và học hỏi. Sau khi xem đi xem lại bộ phim 20 lần, tôi nhận ra có 3 món đồ kinh điển trong đó mà đến nay vẫn luôn là item được ưa chuộng trong tủ đồ của chị em.

1. Áo măng-tô

Áo khoác măng-tô luôn là món đồ được giới thời trang đánh giá cao, bằng chứng là từ các thương hiệu thời trang xa xỉ cho đến bình dân đều sản xuất mẫu áo này. Từ lâu, áo măng-tô đã được xem là item không thể thiếu trong tủ đồ của nữ giới.

Trong Sex and the City, những chiếc áo măng-tô của nữ chính Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) là chiếc áo mà bạn có thể khoác vội để lao ngay ra đường. Nó sẽ đồng hành cùng bạn suốt mùa xuân, mùa hè, mùa thu và đến cả mùa đông cũng không thấy chán.

Áo măng-tô đủ kiểu dáng, màu sắc và chất liệu xuất hiện xuyên suốt bộ phim

Những chiếc mang-tô dài khoác bên ngoài một bộ váy, kết hợp với giày cao gót mang đến cho người mặc một vẻ ngoài thanh lịch và nữ tính. Khi kết hợp với quần jean hay quần dài với măng-tô, sự thanh lịch vẫn không mất đi mà thêm vào đó là cả sự trưởng thành. Không ngoa khi nói bạn có thể khoác áo măng-tô đi đến bất kỳ đâu, dù là nơi công sở, bữa tiệc hay một chuyến đi chơi thoải mái.

2. Túi kẹp nách

Nếu chọn ra một món đồ mang phong cách Sex and the City nhất, chắc chắn sẽ là túi kẹp nách. Mẫu túi với phần quai đeo ngắn nhưng đem lại vẻ độc đáo và thời thượng, nâng tầm cho toàn bộ outfit. Được lăng xê từ bộ phim cách đây 20 năm, nhưng đến hiện tại, khi bước ra phố bạn sẽ vẫn dễ dàng nhìn thấy món đồ này ở khắp mọi nơi.

Trong số các nhân vật nữ trong phim, nữ chính Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) là người chăm diện túi kẹp nách nhất. Có thể dễ dàng bắt gặp mẫu túi Fendi baguette xuất hiện cùng mỹ nhân này trong nhiều phân cảnh phim.

Các mỹ nhân trong phim đều thích diện mẫu túi này

4 nữ chính của Sex and the City mỗi người có một cá tính riêng, điều này quyết định phong cách khác biệt của họ. Tuy nhiên, điểm chung thú vị là dù có theo phong cách nào, cả 4 người đều thích đeo túi kẹp nách. Chiếc túi nhỏ nhắn với nhiều chất liệu khác nhau được kết hợp một cách tinh tế với bộ trang phục, khiến những người phụ nữ này trở nên cực kỳ thời thượng và sang chảnh.

3. Váy hai dây

Một trang phục quen thuộc khác dễ dàng bắt gặp trong Sex and the City là váy hai dây. Không cần phải bàn cãi về tính ứng dụng của nó, khi cả 4 nữ chính của bộ phim đều có ít nhất 1 chiếc váy hai dây trong tủ đồ.

Sex and the City bắt đầu được phát sóng vào cuối những năm 1990 tại Mỹ, đây cũng là thời kỳ váy hai dây đang là xu hướng. Trên thảm đỏ các sự kiện lớn, có thể thấy số lượng váy hai dây chiếm đến hơn 1 nửa. Đặc biệt, chất liệu của váy treo thường là lụa hoặc sa tanh, một chất liệu nhẹ và bó sát, nên váy hai dây không chỉ là món đồ thời trang ngoài đường, mà còn là trang phục ưa thích ở nhà của chị em phụ nữ.

Váy liền 2 dây là một item vừa năng động vừa tôn lên nét quyết rũ

Khoảnh khắc diện váy hai dây kinh điển nhất trong bộ phim là lúc nữ chính Carrie Bradshaw đến dự tiệc đính hôn của bạn trai cũ. Cô chọn chiếc váy hai dây màu trắng tinh, trông vừa sang trọng, vừa thuần khiết nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Khi đến dự tiệc đính hôn của bạn trai cũ, cô đã mặc chiếc váy treo màu trắng này. Đó là kiểu dáng được công chúng yêu thích cho đến tận sau này, và gọi vui là “chiếc váy trả thù”.

(Tổng hợp)