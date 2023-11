Văn Hậu - Hải My tung ảnh cưới dành riêng cho tiệc ở Hà Nội: Không thể thiếu trái bóng tròn

Mới đây, hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa cập nhật mạng xã hội bằng những bức ảnh cưới lung linh, đồng thời nhắc đến ngày quan trọng của mình. Đó là ngày 26/11 tới, khi anh và cô dâu Doãn Hải My làm đám cưới tại một khách sạn năm sao ở Hà Nội. Nếu đám cưới ở quê nhà Thái Bình hôm 11/11 lấy điểm nhấn là bộ ảnh phong cách hoài cổ ngọt ngào, gây nhớ thương thì bộ ảnh cưới hiện đại này là concept dành riêng cho lễ cưới tại Hà Nội.

Trong bộ ảnh cưới chụp tại studio, Văn Hậu không quên lấy trái bóng làm điểm nhấn. Trái bóng tròn là vật gắn bó thiết thân với cuộc đời Văn Hậu từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành là cầu thủ nổi tiếng triệu người biết đến. Trái bóng tròn vừa gợi nhắc đến nghề nghiệp và danh tiếng của Văn Hậu, vừa là vật gắn kết cặp đôi. Bởi cùng từ bóng đá, Văn Hậu quen biết gia đình Hải My và nên duyên với người đẹp sinh năm 2001. Trong một chia sẻ trước đây, Văn Hậu cho biết điều anh trân trọng ở Hải My là cô luôn thấu hiểu công việc của anh và cùng anh trải qua những khó khăn trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Ảnh cưới của Văn Hậu và Hải My không thể thiếu trái bóng tròn

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã hẹn hò được hơn 3 năm. Cặp đôi được đánh giá là xứng lứa vừa đôi và có tướng phu thê. Tháng 9/2023, Văn Hậu cầu hôn Hải My. Một tháng sau đó, cặp đôi đi đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới vào tháng 11 cùng năm. Những diễn biến nhanh chóng này khiến dân tình đồn đoán cả hai đã có tin vui. Mới đây, "team qua đường" còn bắt gặp Văn Hậu cùng mẹ đưa Hải My đi khám thai, phần nào chứng minh tin đồn.

Ảnh cưới phong cách hiện đại của Văn Hậu và Hải My

Văn Hậu bảnh bao ở hậu trường chụp ảnh cưới

Nhan sắc cô dâu Doãn Hải My

Ảnh: Linh Lê Chí.