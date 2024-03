Vấn nạn đáng báo động ở Trung Quốc: Người trẻ tin làm giàu từ vận may dễ hơn đi làm, chi hơn 100 nghìn đồng/ngày mua xổ số chỉ vì 1 lần thắng hơn 300 nghìn

Các cửa hàng xổ số tại Trung Quốc đang thi nhau đổi mới mặt tiền để thu hút khách đến mua. Suy thoái kinh tế đã biến đây trở thành một thứ cám dỗ, rằng ngày nào đó, may mắn sẽ giúp ta đổi đời.



“Chúng ta vẫn nên mơ. Biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ thành hiện thực?”, một tấm biển quảng cáo in đậm ở Trùng Khánh cho biết. Bên ngoài, chỗ chờ được thiết kế giống như một quán cà phê thời thượng, làm sao để nó trông không còn giống một “cửa hàng bán xổ số”.

Một cửa hàng tên “Lotto Coffee” khác ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, thì hứa hẹn tặng một vé cào miễn phí cho mỗi hóa đơn. Slogan “Một tách cà phê may mắn” in to trên tường.

Theo Bloomberg, doanh thu từ các trò chơi xổ số được nhà nước phê duyệt đã tăng vọt lên mức kỷ lục 580 tỷ nhân dân tệ (80,6 tỷ USD) vào năm ngoái. Công ty nghiên cứu thị trường trong nước Mob Data cho biết hơn 4/5 khách hàng nằm trong độ tuổi từ 18-34, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng vọt vào năm 2023. Sinh viên tốt nghiệp đang bước vào một thị trường việc làm tăng trưởng chậm và thậm chí, phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Dominic Chiu, nhà phân tích cấp cao của Eurasia Group, cho biết mọi người đang chuyển sang những thứ như xổ số để “tìm kiếm vận may vì môi trường kinh tế và thị trường việc làm ngày càng căng thẳng”.

Trước đại dịch, doanh số bán xổ số có xu hướng tăng nhanh, khách hàng chủ yếu là nhóm có thu nhập thấp. Hiện tại, nhóm người mua xổ số đã trẻ hóa, có học thức và sống ở thành phố.

“Bây giờ kiếm tiền rất khó, bất kể bạn làm gì”, Wu Zehao, 18 tuổi, sinh viên điện ảnh năm thứ nhất tại Đại học Truyền thông Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói.

Chia sẻ bên ngoài một cửa hàng xổ số, Wu cho biết anh chi 30 nhân dân tệ (hơn 100 nghìn đồng) mua xổ số mỗi ngày kể từ khi trúng được 100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn đồng) trong kỳ nghỉ gần đây. “Bạn có nhiều khả năng trở nên giàu có nhờ xổ số hơn là nhờ làm việc”, anh nói.

Hiện tại, các cửa hàng xổ số đang sáng tạo hơn để thu hút giới trẻ. Ở Nghi Xương, tỉnh miền trung Hồ Bắc, một quán cà phê xổ số bán bánh sừng bò đã treo tấm biển lớn với tiêu đề “Americano trở thành sự thật”. Trong tiếng Trung, câu đó nghe giống như: “Những điều tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực”.

“Giấc mơ của bạn là gì?”- một tấm biển tại cửa hàng xổ số gần đấy hỏi. “Mua một căn nhà gỗ gần biển hay được tự do tài chính?”.

Tại trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, một phụ nữ trẻ tên Guo Tong, cho biết cô chi 100 nhân dân tệ mỗi lần để tìm kiếm vận may tại các cửa hàng xổ số. “Đây là thứ duy nhất chúng tôi có đủ khả năng chi trả và cũng có thể khiến chúng tôi trở nên giàu có ngay lập tức”.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập của nhiều người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng. Không còn cách nào khác, họ tìm đến vé số để cứu vãn tình hình và cũng là để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Cảm giác hồi hộp ngóng chờ từng con số không hiểu sao lại cuốn hút đến vậy.

Theo các nhà phân tích, hiện tượng này cho thấy một số người tiêu dùng đang sẵn sàng chi những khoản tiền nhỏ vào vé số để thử vận may, dù khả năng chiến thắng là rất thấp. Doanh thu vé số trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 476 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 66,6 tỷ USD), tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc. Nếu tính bình quân trên tổng dân số, mỗi người Trung Quốc đã chi khoảng 340 nhân dân tệ (tương đương 47,5 USD) cho vé số.

“Tôi muốn giàu có và thay đổi cuộc sống nhưng công việc hiện tại lại không thể giúp tôi làm điều đó”, một thanh niên tên Jia nói với tờ SCMP.

Theo nhà cung cấp dữ liệu Qichacha, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh xổ số tại Trung Quốc đã tăng 38% so với năm 2022. Trong 5 năm qua, lượng đăng ký đã nhảy vọt 188%. Mỗi công ty có thể mở nhiều quầy bán vé số, theo SCMP.

“Sự bùng nổ này dự báo quá trình phục hồi kinh tế sẽ vô cùng dài và thách thức. Chính phủ cần củng cố niềm tin từ người dân”, các nhà phân tích tại Anbound, tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Bắc Kinh, viết.

Được biết, Trung Quốc cấm hoạt động cờ bạc nhưng xổ số như China Sports Lottery và China Welfare Lottery lại được phép hoạt động. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc, hoạt động cá cược thể thao đã tăng 68% trong 10 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số vé số tăng 91%.

“Tôi mua vì thực sự muốn làm giàu chỉ sau 1 đêm”, chàng trai Wayne Zheng (27 tuổi) chia sẻ.

Theo: Bloomberg, SCMP