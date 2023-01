Văn Phú – Invest báo lãi hơn 490 tỷ đồng trong quý 4/2022

Theo kết quả trên báo cáo tài chính hợp nhất mới công bố, trong quý IV/2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Văn Phú - Invest (VPI) lần lượt đạt 760,2 tỷ đồng và hơn 133,2 tỷ đồng.



Trong đó, doanh thu của doanh nghiệp chủ yếu đến từ việc bán và bàn giao các sản phẩm thuộc dự án Vlasta Sầm Sơn – Thanh Hóa. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận doanh thu từ mảng kinh doanh dịch vụ từ Khu căn hộ dịch vụ Oakwood Residence Hà Nội với doanh thu xấp xỉ 43 tỷ đồng, tiếp tục ghi nhận phần còn lại của dự án the Terra – An Hưng và The Terra – Hào Nam.

Luỹ kế 4 quý của năm 2022, doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế của Văn Phú – Invest lần lượt đạt 2.156,6 tỷ đồng, 661,1 tỷ đồng và 491,2 tỷ đồng - lần lượt giảm 17%, tăng 69% và 43% so với năm 2021. Theo đó, các dự án gồm Terra - An Hưng; Grandeur Palace - Giảng Võ; Terra - Hào Nam; Oakwood Residence Hà Nội mang về cho doanh nghiệp khoảng 960 tỷ đồng doanh thu trong năm 2022.

Dự án Vlasta Sầm Sơn chính thức mở bán từ tháng 6/2022 đã mang lại doanh thu 1200 tỷ đồng. Đây là dự án khu đô thị biển với quy mô gần 29 ha gồm 595 các sản phẩm biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề và khu thương mại dịch vụ hứa hẹn sẽ là điểm nhấn khu vực Sầm Sơn, Thanh Hoá.

Với kết quả trên, Văn Phú đã hoàn thành 123% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 114% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo công bố tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của Văn Phú – Invest ở mức 10.973,5 tỷ đồng tính tới 31-12-2022, tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, giá trị hàng tồn kho ở mức 3.666,8 tỷ đồng, tăng 6,5% và chiếm gần 30% trong cơ cấu tổng tài sản của đơn vị, chủ yếu tập trung ở các dự án gồm Vlasta – Sầm Sơn, The Terra – Bắc Giang và các dựa án khác. Đây là các dự án mang lại doanh thu trong năm 2023 và 2024 cho doanh nghiệp, trong đó dự án The Terra - Bắc Giang đã bắt đầu mở bán từ tháng 11/2022.

Về quy mô nguồn vốn, khoản mục người mua trả tiền trước của Văn Phú - Invest tại thời điểm 31-12-2022 đạt 584,5 tỷ đồng, tăng 350,7% so với thời điểm 30-6-2022, nhưng giảm nhẹ so với đầu năm do ghi nhận doanh thu tại dự án The Terra – An Hưng.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp ở mức 3.966,3 tỷ đồng, tăng 25,8% so với thời điểm đầu năm. Theo đó, doanh nghiệp có xu hướng giảm nợ vay ngắn hạn xuống mức 794,7 tỷ đồng (thấp hơn 55,7% so với thời điểm đầu năm) và tăng nợ vay dài hạn lên mức 3.171,5 tỷ đồng (cao hơn 133,5%) để đầu tư vào các dự án The Terra – Bắc Giang, Dự án BT Phạm Văn Đồng Gò Dưa và chi trả một số khoản chi phí liên quan tới hoạt động phát triển dự án. Trong năm 2022 công ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ các khoản trái phiếu đến hạn và không có nợ trái phiếu đến hạn vào 2023.

Báo cáo của FiinRatings từng đánh giá Văn Phú nhờ vào việc doanh nghiệp vẫn đảm bảo được nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và áp lực trả nợ của công ty không tập trung trong 12 tháng tới. Về dài hạn, tổ chức này tiếp tục giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Văn Phú – Invest ở mức BB+ với triển vọng ổn định tại một báo cáo xếp hạng công bố cuối năm 2022.