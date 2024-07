Văn Phú Invest (VPI) sắp phát hành 29,65 triệu cổ phiếu để trả nợ trái phiếu với giá chuyển đổi bằng khoảng phân nửa thị giá

Theo các thông tin công khai, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) và trái chủ đã đạt được đồng thuận về việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với mã trái phiếu VPIH2124003. Mã trái phiếu này có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu và khối lượng phát hành là 690.000 trái phiếu.

Nguồn: VPI

Giá chuyển đổi được xác định là 23.271 đồng mỗi cổ phiếu chuyển đổi, số lượng cổ phiếu chuyển đổi là 29,65 triệu cổ phiếu.

Như vậy mức giá chuyển đổi trên bằng khoảng phân nửa thị giá cổ phiếu VPI tại thời điểm kết phiên 26/7 ở mức 57.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VPI đã uptrend mạnh mẽ trong năm qua, đóng cửa phiên 26/7 ở mức 57.600 đồng/cổ phiếu. Nguồn: Fireant

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức đầu năm 2024, phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi gói trái phiếu trên cũng đã được VPI thông qua.

Theo đó, 29,65 triệu cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi trái phiếu trái chủ sẽ tương đương với 9,26% tổng số lượng cổ phiếu dự kiến của VPI tại thời điểm chuyển đổi.

Phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của VPI. Nguồn: VPI

Theo thông tin công bố, trái chủ của của mã trái phiếu VPIH2124003 là nhà đầu tư nước ngoài. Giá chuyển đổi là 35.000 đồng/cổ phần chuyển đổi, phụ thuộc vào sự điều chỉnh quy định tại điều khoản điều chỉnh giá chuyển đổi.

Danh sách nhà đầu tư mua mã trái phiếu VPIH2124003. Nguồn: VPI

VPI có tổng giá trị tài sản gần 12.000 tỷ đồng cùng danh mục dự án đồ sộ, trải dài trên cả nước, nổi bật là: khu đô thị Văn Phú, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace Giảng Võ, Vlasta - Sầm Sơn,… Công ty đang đẩy mạnh triển khai một loạt dự án trọng điểm như The Terra Bắc Giang, Vlasta Thủy Nguyên – Hải Phòng…

Năm 2024, VPI đặt mục tiêu doanh thu 2.775 tỷ đồng, lãi sau thuế 350 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên vừa diễn ra, trả lời câu hỏi của cổ đông về việc giá vốn của các dự án trong năm 2024 cao hơn rất nhiều so với các dự án ghi nhận năm 2023, lãnh đạo VPI cho biết do năm 2022, Văn Phú - Invest mở bán dự án Vlasta sầm Sơn - Thanh Hóa giúp công ty đón đúng điểm rơi thuận lợi của thị trường biên lợi nhuận tốt, vì vậy đã tạo dòng thu tốt để năm 2023 có biên lợi nhuận cao.

Bên cạnh đó, vào thời điểm quý 3 năm 2022 và 2023 khi dự án Bắc Giang đủ điều kiện bán hàng đã gặp khủng hoảng kinh tế dẫn tới kể hoạch bán hàng của dự án chậm hơn dự kiến, kéo theo chi phí tài chính phát sinh dẫn tới giá vốn của dự án bị đẩy lên cao làm ảnh hướng lớn tới biên lợi nhuận gộp trong năm 2024, dự kiến đạt 75-80% so với năm 2023.