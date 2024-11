Vàng mã, túi nylon sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

Tăng thuế với vàng mã để bảo vệ môi trường

Sáng 22/11, thảo luận tổ về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), đại biểu Dương Minh Ánh (đoàn Hà Nội) bày tỏ nhất trí cao với đề xuất đưa vàng mã, hàng mã thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nữ đại biểu cho rằng, hành vi đốt mã của người dân đang ngày càng trở nên phổ biến làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và gây lãng phí lớn.

Hiện nay, chỉ số bụi mịn tại các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội đang lên rất cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.

“Do đó, ngoài những biện pháp như tuyên truyền, vận động người dân giảm đốt vàng mã thì biện pháp tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này mục đích là để dần thay đổi hành vi đốt mã của người dân góp phần giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường”, đại biểu Dương Minh Ánh kiến nghị.

Đại biểu Dương Minh Ánh.

Đại biểu đoàn Hà Nội cũng đề nghị Ban soạn thảo rà soát, bổ sung mặt hàng như túi nylon, thuốc diệt cỏ, thuốc bảo vệ thực vật vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại biểu Dương Minh Ánh cũng nhất trí về việc tăng thuế suất đối với mặt hàng rượu, bia để hạn chế tình trạng lạm dụng rượu, bia gây tác hại đến sức khỏe của người dân và trật tự an toàn xã hội. Quy định này cũng sẽ làm giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân do tác hại của rượu bia gây ra, giữ an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Đề xuất điều hòa sinh hoạt không chịu thuế

Thảo luận tại tổ việc áp dụng mức thuế suất 10% đối bới điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) cho biết, hiện nay điều hoà 90.000 BTU trở xuống trở thành nhu cầu thiết yếu của người dân.

Nhiệt độ tăng cao không chỉ ở miền Trung mà trong địa bàn cả nước. Đặc biệt vào mùa hè và khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm của Việt Nam cũng khác với các nước khác như Na Uy, Hàn Quốc (là quốc gia có khí hậu ôn đới, hàn đới) đang đánh thuế vào mặt hàng này.

Đại biểu Dương Khắc Mai.

"Tôi đề nghị xem xét, cân nhắc đưa điều hoà nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống là đối tượng không chịu thuế, đồng thời có biện pháp tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường", đại biểu Dương Khắc Mai đưa ra đề xuất.

Đại biểu Leo Thị Lịch (đoàn Bắc Giang) băn khoăn khi các mặt hàng như điều hòa phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Ví dụ điều hoà có công suất dưới 12.000 BTU tập trung cho hoạt động sinh hoạt bình thường, các đối tượng được hưởng trong đó có học sinh mà đánh thuế thì không phù hợp.

Nữ đại biểu nêu quan điểm: với điều hòa dùng cho sản xuất với công suất lớn thì đánh thuế là hợp lý. Do đó đối với điều hòa dưới 12.000 BTU thì không nên đưa vào diện chịu thuế.

Bà Lịch cũng đồng tình việc đưa nước giải khát có đường vào diện chịu thuế vì nước giải khát có đường tác động rất lớn tới dinh dưỡng của trẻ em và người lớn. Bên cạnh đó, đối cới các mặt hàng xa xỉ mang lại lợi nhuận cao như sản phẩm làm từ các động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ như tê tê, tê giác cần phải đánh thuế để bảo vệ môi trường và động vật quý hiếm, tránh việc hủy diệt động vật quý hiếm để làm các sản phẩm xa xỉ.