Vàng vượt 2.700 USD/ounce, giới phân tích 'chắc như đinh' giá sẽ tăng tiếp

Giá vàng tuần qua đã tăng không ngừng nghỉ, vọt lên trên ngưỡng lịch sử 2.700 USD/ounce vào thứ Sáu do gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, bất ổn xung quanh cuộc bầu cử ở Mỹ và kỳ vọng vào chính sách nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu.

Giá vàng giao ngay đạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử 2.722,13 USD/ounce vào thứ Sáu (18/10), tính chung cả tuần tăng 2,4%. Căng thẳng địa chính trị gia tăng thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô tìm kiếm các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, do tâm lý sợ rủi ro và lo ngại về sự bất ổn của thị trường toàn cầu. Hiện giá vàng đã tăng hơn 30% so với đầu năm 2024, mức tăng mạnh nhất kể từ 1979

Trong nước, giá vàng miếng tuần qua tăng mạnh theo xu hướng giá thế giới. V àng miếng SJC vào Chủ nhật (20/10) ở mức 84 – 86 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), so với 82,5 – 84,5 triệu triệu đồng/lượng cách đây một tuần; vàng nhẫn SJC 9999 tăng lên 84-85,3 triệu đồng/lượng, so với 81,5 - 82,8 triệu đồng/lượng cách đây một tuần.

Giá vàng thế giới tuần qua.

Những tuyên bố từ cả Israel, Hamas và Hezbollah về việc tiếp tục chiến đấu ở dải Gaza và Lebanon đã dập tắt hy vọng rằng cái chết của một thủ lĩnh phiến quân Palestine có thể đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc chiến đang leo thang ở Trung Đông.

Trong khi đó, thị trường kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất hơn nữa. ECB có khả năng sẽ cắt giảm thêm lãi suất vào tháng 12, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Lãi suất giảm làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi – tài sản vốn không có lãi suất.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy gần như toàn bộ các chuyên gia trong ngành nhất trí về triển vọng tăng giá của vàng vào tuần tới, trong khi phần lớn các nhà đầu tư cũng lấy lại tâm lý lạc quan, sau ba tuần liên tiếp tâm lý kém đi.

“Tôi lạc quan về thị trườn vàng trong tuần tới”, Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management cho biết. “Đợt tăng giá hiện tại có vẻ chưa ngừng lại và với việc giá tăng lên mức cao mới khi không có sự kiện đặc biệt đáng chú ý nào trong những ngày tới, đà tăng giá vàng vẫn tích cực. Điều quan trọng nhất là đợt tăng giá này được thúc đẩy bởi việc tất cả các loại tiền tệ được đánh giá cao chứ không chỉ riêng USD. Trong tuần qua, giá vàng đã được thúc đẩy đáng kể bởi động thái hạ lãi suất của ECB”.

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, cũng nhận định rằng về cơ bản, vàng vẫn có đà tăng hơn nữa. “Vàng đã đạt mức kỷ lục mới trước khi kết thúc tuần. Đợt tăng giá lần này diễn ra trong bối cảnh USD cũng tăng và lãi suất của Mỹ vẫn cao”. “Tình hình Trung Đông vẫn rất căng thẳng và hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới sẽ thúc đẩy nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương”.

Ông Chandler nói thêm: “Biểu đồ phân tích cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục tăng”. “Trong khi đó, cuộc bầu cử ở Mỹ đang thu hút sự chú ý, và mặc dù có vẻ như vẫn là một cuộc cạnh tranh quyết liệt, nhưng những tác động có thể xảy ra nếu ông Trump chiến thắng là rất lớn và có khả năng hỗ trợ cho vàng”.

“Giá sẽ tăng”, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết. “Các nhà đầu tư toàn cầu sẽ tiếp tục phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn và hỗn loạn có thể xảy ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Mọi người ở khắp nơi trên thế giới ngày càng cảm thấy bất lực vì không thể làm thay đổi các vấn đề chính trị”.

“Sẽ tăng”, Adam Button, người phụ trách mảng chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com cho biết. “Động lực tăng giá rất ấn tượng, không cần phải chống lại nó”.

“Tăng”, James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cũng nhất trí. “Có rất ít lý do để nghi ngờ xu hướng hiện tại, đặc biệt là sau khi những người đầu cơ giá lên liên tục thể hiện sự tiến triển ấn tượng, ngay cả khi đồng USD cực mạnh”.

“Tiếp tục theo xu hướng tăng, đặc biệt là với cuộc họp sắp tới của BRICS”, chuyên gia phân tích Mark Leibovit của nhà xuất bản của VR Metals/Resource Letter cho biết.

Sean Lusk, giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, trong quá trình theo dõi thị trường lập mức cao kỷ lục mới vào thứ Sáu cũng khó tìm ra điều gì có thể ngăn cản đà tăng của vàng. "Bạn thấy sự cố về năng lượng (giá dầu giảm mạnh), điều đó không quan trọng", ông nói.

"Đồng USD gần đây tăng giá mạnh, điều đó cũng không quan trọng có phải không? Ý tôi là, không có gì cản trở. Cổ phiếu không quan trọng, bất kể thị trường trái phiếu có làm gì hay không, điều đó cũng không quan trọng".

Theo ông, thông lệ thì khi lợi suất trái phiếu cũng như USD tăng thì giá kim loại sẽ giảm. Nhưng hiện tại điều này không đúng nữa, cho thấy đà tăng giá của vàng rất mạnh mẽ. Về mặt kỹ thuật, giá mọi người đều xác định giá vàng sẽ đạt khoảng 2.770 đô la, 2.780 đô la và sau đó chúng ta sẽ đoán diễn biến tiếp theo ".

"Nó chỉ không ngừng nghỉ", ông kinh ngạc. "Và những đợt giảm giá gần đây, ngay cả các đợt điều chỉnh cũng có quy mô, hình dạng và phạm vi là 50 đô la, 60 đô la. Hầu như không có gì. Đó là lý do tại sao tôi vẫn nói rằng tính toàn vẹn của thị trường thực sự đang bị nghi ngờ ở đây, bởi vì tốt, xấu hay thờ ơ, chúng ta vẫn tiếp tục tăng cao hơn và bên ngoài một thứ gì đó khác đang tham gia vào thị trường, tạo ra một số bất ổn khi mọi người về nhà và chốt lời, đó là tất cả những gì chúng ta thực sự nhận được.”

“Không có gì tăng mãi mãi, hoặc giảm mãi mãi, đúng không?” Lusk nói. “Nhưng trong trường hợp này, nó chỉ tiếp tục tăng và tăng. Thị trường sắp đến lúc giá giảm mạnh, nhưng trước khi đó, giá sẽ có thể tăng thêm 40, 50 USD nữa.”

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy, sau nhiều tuần tỏ ra bi quan, tuần này gần như toàn bộ các nhà phân tích trên Phố Wall đều hoàn toàn lạc quan về triển vọng giá vàng trong những ngày tới. Theo đó, 15/16 người (94%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần 21-25/10, chỉ duy nhất 1 người (6%) có quan điểm trung lập. Không ai nghĩ rằng dự đoán giá kim loại quý giảm là khôn ngoan ở thời điểm này.

Trong khi đó, 159 nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính tham gia khảo sát, trong đó phần lớn cũng dự đoán giá tăng. Cụ thể, 115 nhà giao dịch bán lẻ, hay 72%, kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần 21-25/10, trong khi chỉ có 27 người, hay 17%, dự đoán giá giảm và 17 người còn lại, chiếm 11% dự đoán giá sẽ đi ngang.

Kết quả khảo sát của Kitco News về triển vọng giá vàng.

Những sự kiện tuần tới sẽ tác động đến thị trường vàng bao gồm; Các cuộc họp kinh tế cấp cao ở trong và ngoài nước Mỹ, với với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ tổ chức cuộc họp hai năm một lần tại Washington, D.C. bắt đầu từ thứ Hai (21/10), trong khi các quốc gia BRICS+ sẽ họp tại Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên bắt đầu từ thứ Ba (22/10).

Khối thương mại này dự kiến sẽ công bố các thành viên mới và hệ thống thanh toán mới, cả hai đều có khả năng tác động đến giá vàng và đồng đô la Mỹ trong tương lai.

Cùng với sự bất ổn địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc bầu cử đang đến gần tại Mỹ, thị trường sẽ theo dõi thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada và doanh số bán nhà hiện có của Mỹ vào thứ Tư (23/10), các cuộc khảo sát PMI của ngành sản xuất và dịch vụ toàn cầu Flash S&P, đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và doanh số bán nhà mới của Mỹ vào thứ Năm (24/10), và công bố đơn đặt hàng hàng hóa bền của Mỹ vào sáng thứ Sáu (25/10).

Tham khảo: Kitco News