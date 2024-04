VARS: Giao dịch bất động sản tăng gấp đôi, căn hộ 50 triệu đồng/m2 ra đến đâu hết hàng đến đấy

Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung quý 1/2024 đạt 20.541 sản phẩm, trong đó có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó. Cơ cấu nguồn cung căn hộ ngày càng "nghiêng" về các phân khúc cao cấp, hạng sang.

Trong quý vừa qua có 1.250 sản phẩm căn hộ bình dân, tăng hơn 70% so với quý 4/2023. Song 100% nguồn cung này đến từ các dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh thành. Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ cao cấp đang bắt kịp và có xu hướng "vượt" căn hộ trung cấp.

Vừa qua, nhiều dự án bất động sản đồng loạt khởi công, với quy mô hàng chục nghìn ha, đến hàng tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã bắt đầu rục rịch với kế hoạch "bung hàng", tuy nhiên phân khúc thấp tầng, đất nền vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Trong quý I có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, các dự án căn hộ chung cư có giá dưới 50 triệu đồng/m2 gần như "ra là hết". Trái lại, các dự án căn hộ chung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thu chậm hơn.

Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư giao dịch rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch căn hộ phân khúc bình dân có xu hướng giảm bởi nguồn cung bắt đầu “khan hiếm". Trái lại, tỷ trọng giao dịch phân khúc thấp tầng, đất nền được cải thiện.

Trong quý vừa qua, giá bán bất động sản sơ cấp tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với mức tăng khoảng 2-3% so với quý trước. Các dự án thấp tầng, đất nền mới ra có mức giá khá hợp lý. Đáng chú ý, đất nền 2 tỷ đồng tại vùng ven, có pháp lý đảm bảo, hạ tầng, tiện ích có sẵn, ghi nhận mức giá tăng tới 40%.

Bên cạnh đó, phân khúc căn hộ vẫn giữ được xu hướng tăng giá. Các giai đoạn tiếp theo của dự án căn hộ chung cư có giá bán tăng từ 10% - 20% theo kế hoạch.

VARS đánh giá, quý 1/2024 được xem là kỳ nước rút của Chính phủ, các cơ quan bộ ngành trong nỗ lực “chạy đua” với thời gian, nhằm rút ngắn khoảng chờ

đợi các quy định mới trong các bộ Luật, thông qua việc nghiên cứu, soạn thảo để trình ban hành các nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành luật.

“Thị trường tồn tại đủ “combo” sẵn sàng làm bệ phóng cho tiến trình phục hồi với sự hậu thuẫn từ phía thượng tầng, các căn cứ bản lề từ ba bộ Luật có tầm ảnh hưởng nhất tới thị trường, sự quyết tâm của các chủ thể và niềm tin của khách hàng/nhà đầu tư ngày càng được củng cố”, VARS nêu.

Tuy nhiên, theo VARS, tất cả các yếu tố này vẫn đang trong quá trình “tương tác”, cần chờ thêm sự xuất hiện của “chất xúc tác” để có thể “tạo phản ứng” cho ra các kết quả cuối cùng.

Mặc dù vậy, thị trường cũng đã có những kết quả đáng ghi nhận như hàng loạt dự án quy mô hàng trăm đến vài chục nghìn ha, thậm chí hàng tỷ USD "dồn dập" được công bố, đề xuất đầu tư; nhiều hơn các dự án mới, lần đầu tiên ra mắt trên thị trường; các chủ đầu tư tích cực “làm mới các dự án cũ” nhằm góp phần khuấy động thêm thị trường. Điểm chung của các dự án chào sân trong giai đoạn này là pháp lý chuẩn chỉnh, có sự đầu tư mạnh về hạ tầng, cảnh quan và tiện ích, cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm tăng tính thuyết phục với khách hàng/nhà đầu tư.

“Quý 1 được coi là “bước đệm nhẹ” để thị trường giữ nhịp, trước khi nhảy sang một bước tiến mới với những kỳ vọng về kết quả phục hồi rõ nét hơn ở các quý tiếp theo”, VARS khẳng định.