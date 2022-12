“Vật đổi sao dời” khi 5 tỷ phú kiếm được nhiều nhất năm 2022 đều đến từ châu Á

Năm vừa qua là một năm đầy biến động đối với những người giàu nhất thế giới. Nếu tính họ thành một nhóm, các tỷ phú trên thế giới đã mất hơn 1,9 nghìn tỷ USD tài sản, chủ yếu do giá cổ phiếu sụt giảm. Nguyên nhân của việc này phần lớn là vì lạm phát cao hơn và tăng trưởng kinh tế chậm lại.



Nhưng trong bối cảnh suy thoái chung, một nhóm nhỏ các tỷ phú đã đi ngược xu hướng. 5 người chiến thắng trong năm 2022 có đã kiếm được tổng giá trị hơn 200 tỷ USD, cao hơn 93 tỷ USD so với đầu năm. Tất cả 5 người đều đến từ châu Á.

Người kiếm được nhiều tiền nhất cho đến nay là Gautam Adani của Ấn Độ. Ông có tập đoàn tập đoàn Adani bao gồm một mạng lưới các công ty giao dịch công khai hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, xi măng, bất động sản,…

Đầu tháng 2 năm 2022, Adani trở thành người giàu nhất châu Á và giàu thứ 10 trên thế giới với khối tài sản trị giá 90,1 tỷ USD. Tính đến giữa tháng 12, ông được xếp hạng là người giàu thứ ba thế giới.

Những người thắng cuộc khác gần như không được biết đến nhiều và hoạt động trong các lĩnh vực như phân phối thực phẩm và than đá, những lĩnh vực không thu hút nhiều phương tiện truyền thông như công nghệ.

Ngoài Gautam Adani, 4 người còn lại bao gồm một người đến từ Ấn Độ, một người đến từ Indonesia và hai người đến từ Trung Quốc.

“Vật đổi sao dời” khiến mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng. Mới năm ngoái, 4 trong số 5 người được xếp hạng vào danh sách đều đến từ Mỹ và có vận may trong lĩnh vực công nghệ hoặc liên quan đến công nghệ như xe điện.

Trong khi đó, năm nay, chỉ có một người là Colin Zheng Huang của Trung Quốc – người sáng lập và là cựu chủ tịch công ty thương mại điện tử Pinduoduo – là một tỷ phú công nghệ.

Để đo lường những người kiếm được nhiều tiền nhất, Forbes đã xem xét những người là tỷ phú vào đầu năm (có 2.671 tỷ phú vào đầu năm 2022) và những người nắm giữ một nửa tài sản trở lên của họ trong các cổ phiếu giao dịch công khai.

Dưới đây là 5 tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất tính theo USD vào năm 2022 (dữ liệu tính đến ngày 9/12/2022):

1. Gautam Adani

Quốc gia: Ấn Độ

Giá trị tài sản ròng: 133,9 tỷ USD

Lợi nhuận năm 2022: +55,1 tỷ USD

Adani là người kiếm được nhiều USD nhất tính cho đến nay trong năm 2022 và tăng thêm cho mình 55 tỷ USD nữa. Ông đã lặp lại được chiến thắng giống năm ngoái, lúc ông tăng thêm 52,5 tỷ USD và chỉ đứng sau Elon Musk.

Cổ phiếu của Adani Enterprises hàng đầu của Tập đoàn Adani đã tăng 57% khi nó tiếp tục mở rộng. Tập đoàn Adani đã trở thành nhà sản xuất xi măng lớn thứ hai của Ấn Độ vào tháng 5 sau khi mua lại chi nhánh Ấn Độ của công ty xi măng Thụy Sĩ, Holcim.

Vào đầu tháng 12, Tập đoàn Adani đã trở thành cổ đông lớn của một trong những mạng truyền hình lớn nhất Ấn Độ là New Delhi Television Ltd., và tăng thêm thị phần của mình trong ngành truyền thông Ấn Độ.

2. Low Tuck Kwong

Quốc gia: Indonesia

Giá trị tài sản ròng: 18,6 tỷ USD

Lợi nhuận năm 2022: +16 tỷ USD

Low được mệnh danh là vua than đá của Indonesia. Ông đã phá vỡ những dự đoán của nhiều người khi họ cho rằng ngành công nghiệp này đang hấp hối. Giá cổ phiếu của công ty khai thác than niêm yết của ông là Bayan Resources đã tăng gấp ba lần vào năm 2022. Giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhu cầu về than sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2.

Low – người sở hữu phần lớn Bayan Resources – hiện là tỷ phú giàu thứ 2 ở Indonesia tính đến cuối năm 2022. Một năm trước, ông đã ở vị trí thứ 18.

3. Colin Zheng Huang

Quốc gia: Trung Quốc

Giá trị tài sản ròng: 31,6 tỷ USD

Lợi nhuận năm 2022: +11,1 tỷ USD

Bất chấp những khó khăn về kinh tế và đại dịch của Trung Quốc, gã khổng lồ thương mại điện tử giảm giá của Huang là Pinduoduo vẫn phát triển mạnh mẽ. Công ty được niêm yết trên Nasdaq này đã báo cáo doanh thu quý ba tăng 65% sau khi thu hút người tiêu dùng với mức giá thấp.

Trong cùng một báo cáo, công ty cảnh báo rằng tốc độ tăng trưởng của họ có thể sẽ không bền vững. Thế nhưng, tin tức đó cũng không làm nản lòng nhiều người mà cổ phiếu của họ đã tăng 35% trong năm nay.

4. Wu Yiling

Giá trị tài sản ròng: 6,8 tỷ USD

Lợi nhuận năm 2022: +4,1 tỷ USD

Lợi nhuận của Wu trong năm nay gắn liền với Lianhua Qingwen. Đây là một loại thảo dược được dùng để chữa Covid-19 do công ty dược phẩm Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical do Wu làm chủ tịch có trụ sở tại Thâm Quyến.

Cổ phiếu của công ty này đã tăng 61% trong năm nay khi Trung Quốc dự trữ các loại thuốc điều trị Covid-19 sau khi các lệnh phong toả và hạn chế đi lại đang được dỡ bỏ. Việc bán thuốc điều trị chiếm 46% doanh thu của công ty, theo hồ sơ của Yiling.

5. Ravi Jaipuria

Giá trị tài sản ròng: 9,3 tỷ USD

Lợi nhuận năm 2022: +3,9 tỷ USD

Jaipuria là Chủ tịch RJ Corp. Đây là một tập đoàn đa quốc gia có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực đồ uống, chăm sóc sức khoẻ,…

Cổ phiếu công ty chủ lực Varun Beverages của ông – một trong những nhà sản xuất chai nước lớn nhất thế giới của PepsiCo – đã tăng gấp đôi trong năm nay khi bối cảnh lợi nhuận và biên lợi nhuận tăng vọt. Cổ phiếu của một liên doanh khác của Jaipuria là Devyani International Limited cũng đang trên đà phát triển và đã tăng 12% trong năm nay. Liên doanh này điều hành các thương hiệu đồ ăn nhanh như KFC, Pizza Hut và Costa Coffee.

Tham khảo Forbes