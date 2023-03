Vật dụng 'nhỏ mà có võ' gây sốt Tiktok với khả năng chống đột nhập: Loại rẻ nhất giá chưa tới 10.000 đồng

Đi du lịch một mình là trải nghiệm nghe rất hấp dẫn nhưng cũng có chút đáng sợ. Nếu bạn đang tìm kiếm phương thức giúp mình cảm thấy an toàn hơn và yên tâm hơn trong các chuyến đi thì những thông tin dưới đây sẽ rất hữu ích.

Một nhân viên hàng không, với tài khoản Tiktok mang tên @flywithmerm, đã tìm ra giải pháp đảm bảo an toàn cho các chuyến du lịch một mình với thiết bị chặn cửa có còi báo động.

Kênh Tiktok của @flywithmerm hiện có 185.500 người theo dõi, cô thường chia sẻ các mẹo hay mà mình đã học được khi đi vòng quanh thế giới trong quá trình làm việc.

@flywithmerm đã gọi thiết bị chặn cửa có còi báo động là "vật dụng nhất thiết nên mang theo khi đi du lịch" bởi thiết bị thông minh và tiện lợi này sẽ "tăng cường thêm cho bạn một lớp bảo vệ an toàn ở bất cứ nơi đâu bạn đến".

Nguồn ảnh: Amazon

Nhìn bề ngoài, thiết bị này trông giống một nút chặn cửa thông thường, nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ nó có thêm còi báo động. Nhờ vậy, bạn sẽ nhận được cảnh báo nếu có ai đó đang tìm cách mở cửa phòng của bạn.

"Nếu bạn hay ở khách sạn, hoặc đặt phòng qua ứng dụng AirBnB, thì đây là một vật dụng hỗ trợ hoàn hảo", @flywithmerm nói trong đoạn video, "Bạn chỉ cần đặt bên dưới cánh cửa, nó rất nhạy. Thiết bị có 3 mức âm lượng và điều này sẽ đánh thức cả những người đang ngủ say nhất nếu có ai đó đang cố mở cửa vào phòng".

Theo Travel and Leisure, sau khi đăng tải trên TikTok, video của @flywithmerm đã nhanh chóng lên xu hướng, với tốc độ lan truyền chóng mặt, thu hút hơn 5.2 triệu lượt xem và 420.000 lượt thích.

"Tôi cần một chiếc", "Thêm ngay vào danh sách yêu thích thôi"… là những bình luận phổ biến được ghi nhận dưới đoạn video.

Mặc dù @flywithmerm không nêu đích xác hãng thiết bị mà cô ấy đã sử dụng nhưng trên các trang web thương mại điện tử, có rất nhiều tùy chọn dành cho bạn. Thiết bị thông minh này có giá cả tương đối phải chăng, từ 9 USD/chiếc cho tới 19 USD cho combo 4 chiếc. Nó rất dễ sử dụng và không cần cài đặt, chỉ cần lắp pin vào, sau đó nhét dưới cảnh cửa.

Tại Việt Nam, có thể tìm thấy trên các trang thương mại điện tử thiết bị chặn cửa bằng cao su loại rẻ nhất giá chưa đầy 8.000 đồng, loại bổ sung thêm còi báo động có giá khoảng 50.000 – 100.000 đồng.

Nguồn ảnh: Getty

Hầu hết người mua trên Amazon cho biết họ thường dùng thiết bị chặn cửa khi đi du lịch, nhưng cũng có người nói rằng họ thích sử dụng khi ở nhà.

Một số báo cáo phân tích cho biết, còi báo động trên thiết bị chặn cửa còn rất hữu ích đối với những gia đình có trẻ em hoặc người bị mộng du, bởi nó sẽ cảnh báo khi hai nhóm đối tượng này đi ra ngoài.

Trước đây, các thiết bị chặn cửa chưa được tích hợp thêm còi báo động như bây giờ nhưng vẫn được đánh giá rất cao trong việc tăng cường an toàn cho khách du lịch. Tờ The Mirror của Anh gọi đây là "thiết bị an ninh tốt nhất" cần phải mang theo trên những chuyến đi.

Trong khi đó, theo cựu sĩ quan cảnh sát Lloyd Figgins, sử dụng thiết bị chặn cửa là một trong những cách "đơn giản và hiệu quả" để ngăn chặn những người có ý đồ đen tối đột nhập vào phòng bạn, ngay cả khi họ có chìa khóa.

"Khi đã vào phòng, bạn chỉ cần khóa cửa và nhét thiết bị chặn cửa. Để an toàn hơn nữa, có thể dùng nhiều nút chặn" – Ông Figgins cho hay.

Tờ Express (Anh) đánh giá đây là vật dụng có thể "bảo vệ cả tính mạng của bạn" trong trường hợp bị tấn công.

"Khi xảy ra các vụ khủng bố hoặc xả súng, những kẻ tấn công thường đi càn quét khắp các phòng. Tuy nhiên, nếu thấy phòng bạn không mở được cửa, hắn nhiều khả năng sẽ chuyển sang phòng khác trước, sau đó mới quay trở lại căn phòng này" – Express dẫn lời David Klain, một thành viên trên diễn đàn Quora cho hay.

"Điều đó sẽ giúp bạn có đủ thời gian để thoát ra ngoài, và cảnh sát có đủ thời gian để phản ứng. Bạn cũng có thể dùng thiết bị chặn cửa tại văn phòng hoặc một vài địa điểm khác nếu tình huống tương tự xảy ra" – Klain giải thích.