Vật liệu nhẹ: Giải pháp cân bằng kinh tế và môi trường

Vật liệu xanh - "Linh hồn" của công trình xanh

Ngày nay, xu hướng phổ biến đang được ngành xây dựng toàn cầu lựa chọn là sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế và không gây hại cho sức khỏe con người.

Điều này xuất phát từ nguyên nhân phần lớn các công trình xây dựng trên thế giới hiện đang tiêu thụ khoảng 17% lượng nước sạch, 25% khối lượng gỗ từ rừng, gây ra 35% tổng lượng phát thải carbon trong quá trình xây dựng và vận hành.

Trong khi đó, việc sử dụng vật liệu xanh trong các công trình mang đến rất nhiều lợi ích như: Tiêu tốn ít tài nguyên sản xuất hơn, có thể tái chế giúp tiết kiệm chi phí toàn xã hội, bảo vệ môi trường hiệu quả khi giảm 25-50% năng lượng sử dụng, hạn chế 33-39% phát thải CO2 và tiết kiệm 40% lượng nước sạch.

Đơn cử việc chuyển sang sử dụng vật liệu xanh như tường thạch cao thay thế tường truyền thống trong xây dựng sẽ giúp giảm thiểu đến 67% năng lượng sử dụng. Nhờ vậy, chủ đầu tư, chủ sở hữu các tòa nhà sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt của việc tiết kiệm thông qua giảm năng lượng tiêu thụ của hệ thống điều hòa. Qua đó góp phần vào việc giảm lượng CO2 vận hành phát thải ra môi trường của công trình.

Theo KTS. Vũ Linh Quang, Giám đốc điều hành Ardor Green - Đơn vị tư vấn công trình xanh chia sẻ: "Việc sử dụng các loại vật liệu xây dựng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiến tạo và nâng cao giá trị của các công trình xanh. Khi các chủ đầu tư, tổng thầu, và tư vấn thiết kế lựa chọn đúng các chủng loại vật liệu phù hợp, chúng ta có thể tiết kiệm chi phí đáng kể mà vẫn mang lại hiệu quả công năng cao cho công trình. Ngoài ra, các công trình còn góp phần nâng cao sức khỏe của con người và giảm tác động tiêu cực lên môi trường thiên nhiên".

Hệ giải pháp nhẹ thân thiện môi trường từ Saint-Gobain

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về vật liệu xây dựng xanh, nhiều doanh nghiệp đã và đang nỗ lực phát triển hệ sinh thái sản phẩm chất lượng. Trong đó, Saint-Gobain là một trong những đơn vị tiên phong với hệ giải pháp tường nhẹ-lightweight với cấu tạo linh hoạt khung xương Vĩnh Tường đi cùng tấm thạch cao mang thương hiệu Vĩnh Tường-gyproc.

Khi sử dụng hệ giải pháp giải pháp nhẹ từ Saint-Gobain, công trình có thể ghi điểm vào nhiều tiêu chí đánh giá công trình xây dựng xanh. Trong tiêu chuẩn đánh giá Công trình xanh LEED do Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) ban hành, sản phẩm tấm thạch cao Vĩnh Tường-gyproc có công bố EPD minh bạch đánh giá tác động môi trường của các sản phẩm ở mỗi giai đoạn của vòng đời nhờ đó đóng góp điểm cho hạng mục MR (Materials & Resources) – Vật liệu và nguồn tài nguyên; hay nhiều sản phẩm được chứng nhận vật liệu phát thải thấp Low VOCs, an toàn cho sức khỏe người dùng, đóng góp điểm cho hạng mục EQ (Indoor Environment Quality) - Chất lượng môi trường trong nhà.

Không chỉ đảm bảo các tiêu chí về công trình xanh, hệ giải pháp nhẹ còn mang tới những lợi ích vượt trội cân bằng giữa giá trị kinh tế và môi trường.

Cụ thể, với môi trường, cứ 1m2 tường thạch cao nhẹ sẽ góp phần giảm 79% sự nóng lên của trái đất; giảm 67% năng lượng sử dụng; tiết kiệm 81% lượng nước sạch,.. so với tường truyền thống.

Hay với giá trị kinh tế, cứ 1m2 hệ tường thạch cao nhẹ Vĩnh Tường-gyproc sẽ giúp giảm 87% trọng lượng của hệ thống tường so với tường truyền thống, từ đó tăng hiệu suất công trình và giảm chi phí đầu tư vào móng nhà, tối ưu thời gian thi công (tường gốc thạch cao thi công nhanh gấp 3 lần so với tường gạch). Theo một nghiên cứu từ Saint-Gobain và Meinhardt thực hiện, với 1 toà nhà 20 tầng, dùng tường thạch cao sẽ tiết kiệm được 7% tổng chi phí đầu tư so với tường gạch truyền thống (bao gồm phí vật liệu, phí nhân công 3 tháng, phí quản lý và giám sát dự án,…).

1m2 hệ tường thạch cao nhẹ Vĩnh Tường-gyproc sẽ giúp giảm 87% trọng lượng của hệ thống tường so với tường truyền thống, từ đó tăng hiệu suất công trình.

Không những thế, tường thạch cao mang thương hiệu Vĩnh Tường-gyproc từ Saint-Gobain còn tùy biến với nhiều tính năng đa dạng như chống cháy, tiêu âm, chịu ẩm mang đến sự tiện nghi cho người sử dụng, cũng như dễ dàng giúp đơn vị thiết kế dễ dàng kiến tạo những công trình đa chức năng nhưng vẫn cân bằng được các yêu cầu về vật liệu xanh hay công trình xanh.

Hệ giải pháp tường nhẹ Vĩnh Tường-gyproc của Saint-Gobain được chủ đầu tư tin chọn trong dự án Lotte Mall West Lake Hà Nội

Nhờ tính thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm chi phí,… giải pháp tường nhẹ Vĩnh Tường-gyproc của Saint-Gobain đã được các chủ đầu tư, chủ thầu lựa chọn trong nhiều công trình tiêu biểu như: Trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hanoi, Wink Hotel Saigon Centre, Trụ sở ngân hàng Techcombank tại Hà Nội, Tòa nhà văn phòng Capital Place, Techno Park Tower,... trong đó có các công trình đạt chứng nhận xanh LEED hoặc LOTUS.