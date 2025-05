Vay 300 triệu đồng mua nhà 80m2 nhờ chị gái đứng tên, 5 năm sau anh rể đòi ly hôn chia đôi tài sản: Tòa phán “phải chuyển nhượng sau 10 ngày”

Giấu vợ mua nhà, nhờ chị gái đứng tên

Vũ Phi - một tài xế taxi tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, làm việc chăm chỉ hàng ngày để kiếm sống. Khi kết hôn, vợ chồng anh sống trong nhà riêng của vợ vì chưa có tài sản riêng nào. Sau khi có con, những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống khiến vợ chồng anh thường xuyên cãi vã. Mỗi lần cãi nhau, vợ anh thường nói: “Đây là nhà tôi, anh hãy ra ngoài!” khiến không khí gia đình căng thẳng.

Một lần sau trận cãi vã lớn, Vũ Phi bị vợ đuổi ra khỏi nhà, không còn chỗ để đi. Anh đến nhà người chị gái là Vũ An, sống gần đó, và ở lại một đêm. Tại đây, Vũ Phi chia sẻ nỗi lòng về những khó khăn trong cuộc sống và việc bị đuổi ra ngoài sau mỗi lần cãi vã. Người anh rể - chồng của Vũ An tỏ ra thông cảm và gợi ý anh nên mua một căn nhà cho riêng mình để có chỗ nghỉ ngơi ổn định.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Tuy nhiên, Vũ Phi lo ngại nếu vợ biết chuyện anh mua nhà sẽ gây thêm mâu thuẫn. Do đó, anh và chị gái bàn bạc phương án mua nhà đứng tên Vũ An, còn anh sẽ tự trả khoản nợ vay để mua nhà. Sau đó, Vũ Phi đã vay khoảng 100.000 NDT (gần 360 triệu đồng) để trả tiền đặt cọc và mua căn nhà rộng hơn 80m² đứng tên Vũ An.

Để nhanh chóng trả nợ, Vũ Phi làm việc cật lực, lái taxi từ sáng đến tối, thu tiền đều đặn qua nhiều phương thức thanh toán. Qua thời gian, thái độ vợ anh cũng cải thiện và mối quan hệ dần hòa thuận. Vũ Phi không những trả hết khoản vay mà còn gần như không còn nợ nần gì.

Tuy nhiên, cuộc sống tiếp tục xảy ra biến cố. 5 năm sau, người anh rể của Vũ Phi bị phát hiện ngoại tình và tiến hành ly hôn vợ. Lúc này, anh rể lại đòi chia một nửa căn nhà mà Vũ Phi đã mua với lý do đây là tài sản chung giữa anh ta và vợ Vũ An.

Vũ Phi rơi vào tình trạng khó xử vì anh không có hợp đồng hay giấy tờ nào xác nhận việc mua nhà đứng tên người khác. Trong lúc bất lực, anh kể lại toàn bộ sự việc cho vợ mình. Vợ Vũ Phi không trách mà đồng thuận cùng chồng yêu cầu Vũ An chuyển nhượng nhà sang tên Vũ Phi.

Vũ An đồng ý nhưng anh rể thì từ chối với lý do căn nhà là tài sản chung của họ. Cuối cùng, Vũ Phi phải đưa vụ việc ra tòa yêu cầu xác nhận quyền sở hữu nhà và yêu cầu chuyển nhượng.

Bài học pháp lý quan trọng

Theo Điều 209 Bộ luật Dân sự, quyền sở hữu bất động sản có hiệu lực sau khi đăng ký theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, căn nhà được đăng ký đứng tên Vũ An nên về mặt pháp lý quyền sở hữu thuộc về người này. Tuy nhiên, căn cứ vào các chứng cứ tài chính và thực tế giao dịch, Vũ Phi có thể chứng minh anh mới là người chi trả và chịu trách nhiệm cho việc mua nhà.

Vũ Phi đã cung cấp đầy đủ hóa đơn thanh toán, giấy tờ vay tiền và các bằng chứng liên quan đến việc mua nhà. Theo Điều 146 Bộ luật Dân sự, hành vi dân sự nếu được thực hiện với ý định sai trái sẽ vô hiệu. Dù không có hợp đồng mua nhà đứng tên người khác, nhưng các bằng chứng và hành vi thực tế cho thấy ý định mua nhà thuộc về Vũ Phi chứ không phải là việc chuyển nhượng hay tặng cho Vũ An.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, Vũ An cũng thừa nhận căn nhà do Vũ Phi mua và đã đồng ý ký “thỏa thuận mua nhà đứng tên người khác” cũng như chuyển nhượng sang tên Vũ Phi. Điều này cho thấy sự hợp tác và ý chí công nhận quyền sở hữu của Vũ An.

Tòa án đã phán quyết Vũ Phi là người thực sự mua nhà và yêu cầu Vũ An cùng chồng phải chuyển nhượng căn nhà sang tên Vũ Phi trong vòng 10 ngày kể từ ngày phán quyết có hiệu lực. Đây là quyết định phù hợp với quy định pháp luật và các chứng cứ khách quan trong vụ việc.

Vụ án này là bài học cho người dân khi thực hiện các giao dịch bất động sản, đặc biệt là khi mua nhà đứng tên người khác. Việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý nếu không có hợp đồng rõ ràng và bằng chứng cụ thể. Người mua cần ký kết thỏa thuận bằng văn bản, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức trả nợ và thời hạn chuyển nhượng.

Ngoài ra, cần lưu giữ tất cả giấy tờ, biên lai thanh toán và hồ sơ giao dịch để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp. Khi gặp tình huống phức tạp, việc tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý là rất cần thiết để xử lý đúng luật, tránh mất quyền lợi.

Theo Sohu