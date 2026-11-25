Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 25/11/2026 cho biết, ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Hồ Đắc Thắng (sinh năm 1991, thường trú tại 50/2 Hàm Nghi, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Thắng là đối tượng bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã ngày 26/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, Hồ Đắc Thắng và bà N.T.T (sinh năm 1994, thường trú tại xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) từng là đồng nghiệp tại một doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 8/2022, Thắng và bà T đã nhiều lần cùng góp vốn mua bán bất động sản nên tạo dựng được sự tin tưởng lẫn nhau.

Đến tháng 8/2022, do làm ăn thua lỗ, Thắng đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư hai thửa đất tại phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng và đề nghị bà T góp vốn với tổng số tiền 3,85 tỷ đồng.

Đối tượng Hồ Đắc Thắng - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác trước đó cùng mức lợi nhuận được Thắng hứa hẹn, bà T đã chuyển tổng số tiền 3,85 tỷ đồng cho Thắng để đầu tư mua đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng không sử dụng để mua đất như cam kết mà dùng vào việc trả nợ, chi tiêu cá nhân và chi trả lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đất cho một số người khác. Đến tháng 7/2024, khi phát hiện sự việc, bà T yêu cầu Thắng hoàn trả lại tiền nhưng đối tượng không thực hiện mà bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt toàn bộ liên lạc với bà T và gia đình.

Trong thời gian lẩn trốn tại địa bàn TP Hà Nội, Thắng làm nghề tự do, thường xuyên thay đổi nơi ở, không sử dụng tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm tung tích đối tượng.

Đến ngày 11/11/2026, đơn vị đã tổ chức lực lượng bắt giữ thành công Hồ Đắc Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Long Biên, TP Hà Nội và áp giải về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý và tính xác thực của các dự án, thửa đất trước khi tham gia góp vốn đầu tư bất động sản, tránh để các đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết và lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời kịp thời trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất khi phát hiện thông tin liên quan đến tội phạm và đối tượng truy nã để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.