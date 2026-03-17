Vay tiền một lần trả suốt 23 năm, “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ gợi nhắc 2 lời dạy nào của Đức Phật?

Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người từng được vinh danh bởi National Geographic Traveller và Forbes Asia với danh hiệu "vua cà phê Việt Nam" không chỉ nổi tiếng với những thành tựu trong sự nghiệp kinh doanh, mà còn được nhiều người ngưỡng mộ vì triết lý kinh doanh cũng như tư duy sống sâu sắc.

Triết lý kinh doanh và câu chuyện vay tiền rồi trả trong 23 năm

Nói về triết lý kinh doanh, một trong những quan điểm nổi bật của ông Vũ là về tiền bạc và nghĩa vụ trả nợ. Ông đã từng phân tích rất sâu sắc về khái niệm nợ tiền và coi đó như nợ ân tình người, chứ không chỉ dừng lại ở việc trả bằng tiền mặt.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã lấy chính cuộc đời nhiều biến động của mình để suy ngẫm và đưa ra những triết lý cả về kinh doanh lẫn cuộc sống. "Một người cho tôi vay tiền, tôi nghĩ rằng đó là người ta mang công sức bát gạo của bản thân họ gửi gắm vào tay mình. Người ta không đòi bạn cũng chẳng phải vì người ta quên. Đồng tiền đi liền khúc ruột, họ không quên đâu. Họ chỉ im lặng để chờ xem sự tử tế của bạn có thật như những gì bạn đã hứa hẹn.

Tôi nói với quý nhân của mình rằng, tôi nợ họ, nợ trọn đời này. Cái nợ ấy không còn đơn giản là nợ vật chất nữa. Nếu tôi không đủ tiền để trả thì tôi sẽ trả bằng sự trung thành của mình, bằng sự tận tụy của mình, thậm chí bằng cả máu và nước mắt. Người cho tôi bát cơm lúc tôi giàu sang chưa chắc đã vì tôi mà cho. Nhưng người sẵn sàng kéo tôi ra khỏi khó khăn tuyệt vọng thì chắc chắn họ đã yêu thương và trân quý tôi thực sự.

Bạn im lặng, bạn có thể được bố thí hoàn toàn số tiền đó, người hào sảng sẽ không gay gắt với bạn như phường nặng lãi. Nhưng bạn sẽ vĩnh viễn mất đi một ân nhân, một người anh em tử tế, một niềm hy vọng, một chiếc phao cứu sinh trong những cơn đắm chìm về sau", ông vua cà phê chia sẻ.

Theo quan điểm của ông Vũ, khi ta nợ tiền ai đó, điều quan trọng không chỉ là việc trả lại số tiền, mà còn là hiểu rõ ý nghĩa của chữ "Nợ" đó. Ông đã áp dụng triết lý này trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Một ví dụ cụ thể là việc ông Vũ từng mượn 200 triệu đồng từ một gia đình và trong suốt 23 năm qua, ông đã không ngừng trả nợ bằng cách thanh toán mỗi tháng 25 triệu đồng. Theo tính toán, việc trả nợ này đã khiến ông chi ra số tiền lên đến 6,9 tỷ đồng. Hành động này không chỉ là việc trả ơn, mà còn là biểu hiện của sự trân trọng và lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ, như một cách để báo đáp tình cảm và đạo đức với người đã giúp đỡ ông trong những ngày đầu khởi nghiệp của Trung Nguyên.

Có thể nói rằng triết lý của ông Vũ không chỉ là lý thuyết trên giấy tờ, mà còn được thể hiện thông qua hành động thực tế và cuộc sống hàng ngày của ông.

Theo ông, khi người ta cho bạn vay không phải là họ thừa tiền mà là vì họ trân quý bạn và muốn giúp đỡ bạn sực thự. Ông đặc biệt nhấn mạnh: "Bạn có thể là một người nghèo nhưng đừng làm một người bội tín hay vô ơn."

Đức Phật lý giải tại sao có người kinh doanh thành công, người khác thì không

Trong một lần chia sẻ với báo chí, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty sách Thái Hà - một doanh nhân kiêm Phật tử với hơn 20 năm tu và thiền đã chia sẻ một câu chuyện về Đức Phật, lý giải tại sao có người làm kinh doanh thành công, có người thì không.

Theo đó, một hôm, ngài Tôn giả Sàriputta - một đệ tử của Đức Phật đã hỏi Ngài rằng tại sao lại có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn, lại cũng có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thậm chí còn đạt được những thành tựu vượt xa cả sự mong đợi.

Trả lời câu hỏi này, Đức Phật đã nói rằng những người ấy có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn là do đã hứa hẹn giúp đỡ nhưng lại không làm được như đã hứa. Những người buôn bán đạt được thành tựu như ý muốn là do hứa hẹn giúp đỡ và đã làm đúng như mình đã hứa. Còn những doanh nhân gặt hái thành công vượt xa cả sự mong đợi chính là do người ta đã cho đi nhiều hơn cả những gì mà họ đã hứa.

Cũng theo Đức Phật, trong số 7 loại tài sản không ai đánh cắp hay hủy hoại được thì chữ "Tín" luôn đứng đầu.

Cũng theo Đức Phật, trên đời có 7 loại tài sản mà không một thế lực nào có thể phá hoại hay trộm cắp được, đó chính là: Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. Trong 7 loại tài sản này, có thể thấy, "tín tài" là tài sản đứng đầu. Cũng như trong kinh doanh, hay nói rộng ra cả cuộc sống, chữ "tín" luôn phải đứng đầu. Đúng như câu nói, "Uy tín quý hơn vàng", hay "Một lần bất tín, vạn lần bất tin", khi chữ "tín" được giữ vững thì nó là thứ tài sản quý giá không gì sánh được, còn khi đã mất đi thì việc lấy lại được sẽ vô cùng khó.

Có thể nói, nếu soi chiếu câu chuyện về việc trả món nợ trong suốt 23 năm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ dưới lăng kính của Đức Phật, thì thấy rằng, sở dĩ ông Vũ đã gây dựng sự nghiệp thành công lừng lẫy là do ông đã làm được hơn cả những lời hứa của mình./.

Gia Linh (Tổng hợp)