VCBS: Thế Giới Di Động đã chiếm tới 45% thị phần Apple tại Việt Nam sau chiến lược cạnh tranh giá rẻ

Công ty chứng khoán VCBS vừa có báo cáo cập nhật hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.

Theo đó, đến hết tháng 7/2023, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần 66.490 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Chiến lược cạnh tranh về giá giúp doanh thu thuần 2 chuỗi điện thoại và điện máy đạt khoảng 48.300 tỷ đồng, trong đó điện thoại và laptop tăng 20-30% và điện máy tăng 25-35% so với thời điểm tháng 3/2023.

Cùng với đó, doanh thu thuần Bách Hóa Xanh tăng, với riêng tháng 7 là 2.800 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) và lũy kế 7 tháng là 16.500 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ. Doanh thu trung bình/cửa hàng là 1,6 tỷ đồng/tháng, tăng 13% so với tháng trước và tăng 26% so với năm ngoái.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo Thế Giới Di Động, sức mua thị trường ICT sẽ không có sự khác biệt nhiều so với 2 quý đầu năm, do đó chiến lược trọng tâm của Thế Giới Di Động vẫn là "dịch vụ vượt trội với giá cả hợp lý".

VCBS cho biết, thị phần Apple của Thế Giới Di Động tại Việt Nam đã tăng từ 25% lên 45% , và đóng góp hơn 30% tổng doanh thu thuần mảng điện thoại.

Trong khi đó, các sản phẩm laptop và gia dụng khác tăng từ 5-10% tùy mặt hàng.

Nhờ chiến lược giá tốt, doanh thu thuần 2 chuỗi này đã phục hồi khoảng 80% so với năm 2022, cải thiện tích cực so với mức giảm gần 30% trong Quý 1. Từ nay đến cuối năm, ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng thị phần thêm ít nhất 5% thị phần nữa cho tất cả các mặt hàng.

Về tỷ suất lợi nhuận, biên lợi nhuận sau thuế của 2 chuỗi giảm mạnh hơn kì vọng của VCBS, chỉ còn khoảng 2% trong quý 2/2023 sau khi thực hiện chiến lược giá bán thấp.

Theo VCBS, chuỗi Bách Hóa Xanh có một vài điểm cải thiện đáng kể giúp doanh thu rất tích cực trong các tháng qua:

Thứ nhất, luôn giữ chính sách giá tốt với các sản phẩm tương đương với chợ truyền thống.

Thứ hai, phát triển tập khách hàng trung thành thông qua quà tặng VIP (cuối tháng 7 đạt hơn 7 triệu thành viên).

Thứ ba, duy trì tỷ trọng cao với hàng Fresh để thu hút khách hàng và cross-sale các sản phẩm hàng khô. So với quý 1/2023, sản lượng và doanh số hàng Fresh đã tăng 35-40% trong quý 2/2023, chiếm tỷ trọng khoảng 40% doanh thu thuần (cao hơn mức 30% của Winmart với cùng định hướng phát triển).

Theo ban lãnh đạo Thế Giới Di Động, từ đầu năm 2023 đến nay Bách Hóa Xanhchưa tập trung vào việc cải thiện vận hành và chi phí tại cửa hàng. Tuy vậy, chi phí logistic vẫn tiếp tục xu hướng giảm hơn 100 điểm cơ bản từ mức 6% trong quý 1 xuống dưới 5,5% trong quý 2. VCBS cho rằng đây là hệ quả của thay đổi phương thức vận hành logistic, và gia tăng hiệu quả hiệu quả hoạt động của các trung tâm phân phối.

Dự báo trong tương lai, VCBS cho rằng sự hồi phục của thị trường ICT là yếu tố đáng chờ đợi vào năm 2024, lợi nhuận Thế Giới Di Động sẽ tăng trưởng về số tuyệt đối sau khi công ty đã chiếm lĩnh được thêm thị phần nhờ chiến lược giá rẻ.