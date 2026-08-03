VCRE ra mắt không gian Boutique Living tại The Westique Residences

Không đơn thuần là nơi giới thiệu dự án, không gian được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm phong cách sống, giúp khách hàng cảm nhận rõ nét tinh thần Boutique Living và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của The Westique Residences.

Khi nhà mẫu trở thành một phần của câu chuyện phong cách sống

Trong bất động sản, nhà mẫu thường được xem là nơi tái hiện công năng, vật liệu và cách bố trí của một căn hộ tương lai. Tuy nhiên, với The Westique Residences, VCRE lựa chọn một cách tiếp cận khác: biến toàn bộ Sales Gallery thành không gian trải nghiệm có chiều sâu, nơi khách hàng không chỉ quan sát một sản phẩm, mà có thể trực tiếp cảm nhận phong cách sống mà dự án hướng đến.

VCRE khai trương nhà mẫu The Westique Residences mang trọn tinh thần" boutique"

Từ cách tổ chức hành trình đón tiếp, không gian tư vấn, khu vực trưng bày đến căn hộ mẫu, từng điểm chạm đều được nghiên cứu để tạo nên một trải nghiệm liền mạch. Ánh sáng, màu sắc, chất liệu, hương thơm và các chi tiết nội thất được phối hợp hài hoà có chủ đích, từng bước dẫn dắt khách tham quan vào thế giới sống riêng của The Westique Residences.

Điều này phản ánh rõ triết lý Boutique Living mà VCRE theo đuổi: sự khác biệt không đến từ quy mô hay những tuyên ngôn phô trương, mà được hình thành từ sự chăm chút trong từng chi tiết, chỉn chu trong từng điểm chạm, và khả năng tạo nên cảm xúc riêng cho người trải nghiệm.

Không gian truyền tải trọn vẹn hơi thở boutique

Điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm tại Sales Gallery là căn hộ mẫu The Westique Residences, thiết kế bởi ONG&ONG – đơn vị tư vấn thiết kế đa ngành có trụ sở tại Singapore, với kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất và không gian sống cao tầng tại nhiều thị trường châu Á.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện "Living in Urban Rhythm", căn hộ mẫu tái hiện một nhịp sống đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được sự cân bằng và tĩnh tại cần thiết. Từ cách tổ chức mặt bằng, lựa chọn vật liệu, màu sắc đến từng món nội thất và trang trí, mọi chi tiết đều được chọn lọc có chủ đích, tạo nên một tổng thể sang trọng nhẹ nhàng, tinh tế không phô trương.

Phòng khách được tổ chức như trung tâm kết nối của gia đình, nơi ánh sáng tự nhiên, chất liệu ấm và những đường nét thanh lịch cùng tạo nên cảm giác gần gũi. Không gian bếp được bố trí gọn gàng, chú trọng tính tiện dụng, đồng thời duy trì sự đồng nhất với tổng thể thiết kế. Phòng ngủ mang tinh thần tĩnh tại, ưu tiên sự thư giãn và riêng tư. Tủ lưu trữ, hệ ngăn kéo, khu vực thay đồ và các chi tiết nhỏ được tính toán để phục vụ nhịp sống hằng ngày, cho thấy chất lượng thiết kế không chỉ nằm ở những phần dễ nhìn thấy mà còn hiện diện trong cách không gian được sử dụng. Ngay cả những khu vực phụ trợ như tủ giày, tủ bếp, khu giặt phơi hay hệ lưu trữ cũng được chăm chút với những thông điệp riêng, tạo nên cảm giác bất ngờ khi khách hàng khám phá.

Ngôn ngữ nội thất của ONG&ONG đồng thời được phát triển trong sự nhất quán với kiến trúc tổng thể của tòa nhà, do AI PlanetWorks – công ty kiến trúc đến từ Hoa Kỳ – đảm nhiệm. Đơn vị này được biết đến với cách tiếp cận kết hợp giữa thiết kế, công nghệ và yếu tố sinh thái trong kiến trúc đương đại.

Dấu mốc mới trong hành trình phát triển của VCRE tại TP.HCM

Sau kinh nghiệm phát triển những dự án cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu biểu là Nobu Danang – dự án mang thương hiệu Nobu đầu tiên tại Đông Nam Á – VCRE tiếp tục đưa tư duy phát triển tinh tuyển vào The Westique Residences.

The Westique Residences không chỉ cung cấp nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu Tây TP.HCM, mà còn đánh dấu bước tiến chiến lược của VCRE trong phân khúc BĐS tinh tuyển.

The Westique Residences tọa lạc trên mặt tiền đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Dự án sở hữu quy mô giới hạn chỉ 99 căn, hướng đến một cộng đồng cư dân vừa phải, đề cao tính riêng tư và chất lượng sống. Tuy nhiên, với VCRE, Boutique Living không chỉ được định nghĩa bằng số lượng căn hộ hữu hạn. Đó còn là cách nhà phát triển tập trung nguồn lực vào chất lượng dự án, từ định hướng thiết kế, tổ chức không gian, lựa chọn vật liệu đến hệ tiện ích và trải nghiệm cư dân. Thay vì phát triển một danh mục tiện ích dàn trải, dự án ưu tiên những không gian thực sự phục vụ nhu cầu sống, chăm sóc sức khỏe, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Việc đầu tư vào Sales Gallery và căn hộ mẫu cho thấy cách VCRE tiếp cận dự án một cách nhất quán. Những giá trị mà nhà phát triển đặt ra cho The Westique Residences không chỉ được thể hiện qua lời giới thiệu, mà đã bắt đầu được hiện thực hóa trong chính không gian trải nghiệm đầu tiên dành cho khách hàng.

Sales Gallery: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Địa chỉ dự án: 289 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Bình Tân

Website: www.thewestique.com

Hotline: 090 181 18 19