VCSC vào top “50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022”

Sự công nhận từ Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, chính là sự công nhận uy tín, danh tiếng và chất lượng, minh chứng cho việc kinh doanh hiệu quả vượt bậc của VCSC trên thị trường.



Giải thưởng Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022 triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, sau 1 thập kỷ thực hiện bảng xếp hạng này, giải thưởng trở thành sân chơi của những doanh nghiệp lớn và kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh tế trọng yếu như ngân hàng, sản xuất, bán lẻ, y tế, hàng không…

Tạp chí Nhịp cầu đầu tư đánh giá những công ty được tôn vinh trong 10 năm liên tiếp là những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, giá trị vốn hóa cao hơn, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, xứng đáng là niềm tự hào cho đất nước.

Quý 3 vừa qua VCSC đã có những báo cáo kết quả kinh doanh khá ấn tượng, tính đến cuối quý 3, các khoản cho vay và phải thu của VCSC đạt hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 200 tỷ so với cuối quý trước. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức 6.400 tỷ đồng, nhích nhẹ 100 tỷ so với thời điểm 30/6 dù quy mô danh mục tự doanh của VCSC không thay đổi nhiều so với cuối quý trước tuy nhiên đã có sự chuyển dịch rõ rệt về cơ cấu

Năm 2022 dần khép lại đánh dấu nỗ lực đáng ghi nhận của VCSC khi có những thành tựu trong hoạt động kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tài chính cơ bản và có chiến lược để đưa doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. VCSC sẽ tiếp tục nỗ lực tạo ra thành quả, không ngừng lớn mạnh để chứng minh sự phát triển đầy tự hào, trở thành nhân tố đồng hành không thể thiếu cùng Quý khách hàng trong tương lai, xứng đáng với thương hiệu Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.