VDSC: 4 DN được dự báo tăng trưởng mạnh trong quý 3/2023 nhờ giá hàng hóa tăng và lãi cho vay giảm

Trong báo cáo mới công bố gần đây của CTCK Rồng Việt (VDSC), các chuyên gia dự đoán, trong quý 3/2023, lợi nhuận của đa phần các nhóm ngành sẽ ghi nhận sự cải thiện so với quý 2/2023, xu hướng có phần tương đồng với diễn biến phục hồi của các hoạt động kinh tế và thương mại theo số liệu của GSO.

Xét về tăng trưởng so với cùng kỳ, các nhóm ngành Dầu khí, Dược phẩm, Công nghệ được dự báo sẽ ghi nhận tăng trưởng LNST tích cực ở mức hai chữ số trong quý 3/2023.

Ở chiều ngược lại, các ngành Thủy sản, BĐS, Phân bón, Bán lẻ, Điện dự báo sẽ suy giảm lợi nhuận so với quý 3/2022.

Nhìn chung, mặc dù tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ sẽ cải thiện so với quý trước, mức độ cải thiện vẫn sẽ khá hạn chế. Triển vọng tăng trưởng LNST khả năng cao sẽ tích cực hơn trong quý 4/2023 do cùng kỳ năm ngoái nhiều nhóm ngành có mức nền lợi nhuận thấp như Ngân hàng, Thép, Hàng tiêu dùng, BĐS và Chứng khoán.

VDSC cũng đưa ra đánh giá tích cực về kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trong quý 3:

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): VDSC dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng trong quý 3/2023 của QNS lần lượt đạt 2.677 tỷ đồng ( tăng 16,4% so với cùng kỳ) và 535 tỷ đồng (tăng 46,6% so với cùng kỳ) với động lực đến từ mảng đường (chiếm ~50% tổng doanh thu).

Cụ thể, trong bối cảnh nguồn cung đường dự kiến tiếp tục thắt chặt trong nửa cuối năm 2023 đưa giá đường lên mức đỉnh mới , VDSC dự phóng giá bán đường trung bình của QNS sẽ tăng 65% so với giá trung bình nửa cuối năm 2022. So với quý 2/2023 và quý 3/2022, mức giá dự phóng này lần lượt cao hơn 5% và 23%.

Về phía sản lượng tiêu thụ, VDSC dự phóng sẽ đạt khoảng 48.000 tấn cho riêng quý 3/2023 (tăng 30% so với cùng kỳ), do sản lượng đường nhập khẩu vào Việt Nam ghi nhận mức sụt giảm mạnh trong tháng 7 và 8, hỗ trợ cho tiêu thụ đường nội địa.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD): Trên cơ sở cân nhắc khả năng duy trì giá cho thuê giàn ở mức cao cho đến năm 2024 và số ngày hoạt động của giàn cũng cao hơn, VDSC nâng dự phóng giá thuê giàn tự nâng trong năm 2023 từ 78.000 USD/ngày lên 81.600 USD/ngày và đạt bình quân 92.700 USD/ngày trong năm 2024, theo xu hướng giá thuê giàn tại thị trường Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, cho riêng quý 3/2023, VDSC kỳ vọng PVD cũng sẽ tiếp tục ghi nhận phần còn lại của khoản đền bù hợp đồng của Valeura, tương ứng 70 tỷ. Theo đó, LNST quý 3 dự kiến đạt 160 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý 2, nhưng cải thiện tích cực so với mức lỗ 34 tỷ so với cùng kỳ. Cho cả năm 2023, doanh thu và LNST ước tính lần lượt đạt 5.101 tỷ ( giảm 6,1% so với cùng kỳ) và 460 tỷ đồng (2022: lỗ 99 tỷ).

CTCP Thép Nam Kim (NKG): VDSC cho rằng doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn do kỳ vọng nhu cầu từ thị trường nước ngoài (các nước ASEAN và Châu Âu) có thể hỗ trợ sản lượng tiêu thụ của các công ty tôn mạ trong nửa cuối năm.

Đồng thời, với chính sách quản lý hàng tồn kho phù hợp, biên lợi nhuận gộp của nhóm tôn mạ sẽ được duy trì nhờ chính sách quản lý hàng tồn kho phù hợp. Đối với NKG, VDSC ước tính sản lượng tiêu thụ trong quý 3/2023 đạt 208 ngàn tấn (tăng 59% so với cùng kỳ) và biên LNG duy trì ở mức tương đương Q2/2023 (9%). Theo đó, LNST quý 3/2023 dự báo đạt 132 tỷ đồng (Q3/2022: -419 tỷ).

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): VDSC kỳ vọng thị trường bất động sản tại các thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM) bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm 2023, nhờ lãi suất cho vay giảm và chính sách bán hàng từ các chủ đầu tư có thể thúc đẩy nhu cầu nhà ở.

Trong số các công ty bất động sản dân dụng, KDH có quỹ đất tập trung tại TP.HCM, dự án chung cư Privia dự kiến sẽ khai trương nhà mẫu và bắt đầu chiến dịch bán hàng vào tháng 10.

Ngoài ra, đối với ngành ngân hàng, bức tranh lợi nhuận nhìn chung sẽ ổn định và tích cực hơn so với các nhóm ngành kinh doanh khác. Trong một dịp gặp gỡ các NHTM trong tháng 9, VDSC nhận thấy có một sự đồng thuận về quan điểm của các đại diện ngân hàng là những gì khó khăn nhất đã qua, song tốc độ phục hồi còn rất chậm và phụ thuộc vào tốc độ phục hồi của các hoạt động kinh tế.

Trong bối cảnh hiện tại, VDSC cho rằng những ngân hàng có lợi thế về vốn, tập khách hàng ít bị tổn thương bởi kinh tế suy yếu và bộ đệm dự phòng cao sẽ là những ngân hàng có khả năng chứng kiến lợi nhuận tăng trưởng sớm nhất.