VDSC: Nhịp điều chỉnh bất ngờ sẽ kích hoạt dòng tiền "đứng ngoài" trở lại sau kỳ nghỉ Tết

VN-Index đã có một khởi đầu đầy tích cực cho năm 2024 với mức tăng 3% trong tháng Một khi mà dòng tiền bắt đầu có sự tập trung ở ngành ngân hàng, hỗ trợ đáng kể bởi sự quay trở lại của nhóm nhà đầu tư nước ngoài cùng với sự tăng trưởng 22% của lợi nhuận quý 4/2023.

Trong báo cáo chiến lược thị trường chứng khoán tháng 2, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng mùa KQKD vừa qua cho thêm dữ liệu về đặc tính của TTCK về dư nợ cho vay ký quỹ và mức tiền gửi NĐT tại các CTCK.

Theo đó, dư nợ margin toàn thị trường tại thời điểm cuối Q4-2023 ước đạt 169 nghìn tỷ đồng, tăng 13 nghìn tỷ đồng so với quý trước (+8%) và tăng 50% từ đầu năm 2023. Hoạt động cho vay margin có diễn biến tăng cục bộ ở các CTCK như TCBS, VPBS, MBS, VCI với tổng mức tăng là hơn 10 nghìn tỷ đồng. Loại trừ nhóm này, dư nợ margin của các CTCK còn lại tăng khoảng 2,3% so với quý trước. Tỷ lệ dư nợ margin/Tổng vốn CSH toàn thị trường khá lành mạnh, đạt khoảng 74% so với mức đỉnh của giai đoạn các năm Covid (~110%).

Mặt khác, xu hướng này được hỗ trợ bởi mức tăng 6% so với cùng quý của số dư tiền gửi NĐT tại thời điểm cuối Q4-2023 ước đạt 82 nghìn tỷ đồng. Con số này cũng đã tăng 30% kể từ đầu năm 2023, vượt trội đáng kể so với tăng trưởng huy động của hệ thống Ngân hàng (+13,2%).

Điều đáng nói là diễn biến tăng so với quý trước của lượng tiền gửi của NĐT cũng như dư nợ cho vay ký quỹ có phần trái ngược với diễn biến thanh khoản của ba sàn đã giảm trong Q4 (giảm 25% QoQ). Điều này nói lên rằng mặc dù các NĐT đã có tâm lý thận trọng hơn trong giai đoạn cuối năm 2023, đa phần trong số họ tiếp tục lựa chọn "ở lại thị trường" nhất là khi lãi suất tiết kiệm vẫn đang duy trì ở vùng đáy, và niềm tin đầu tư tại các kênh đầu tư lớn khác chưa thể sớm phục hồi.

Dòng tiền đứng ngoài sẽ quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết

VDSC tin rằng dòng tiền lựa chọn tạm thời "đứng ngoài" thời gian sẽ quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, và dặc biệt là khi có sự vận động tích cực hơn của dòng tiền lớn, vốn mang tính định hướng thị trường cao thông qua tác động lên nhóm cổ phiếu Bluechip, trong thời gian tới với các luồng tin tức của mùa ĐHCĐ năm 2024.



Mặt khác, đợt sụt giảm mạnh bất ngờ với những cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trên thị trường có thể cũng sẽ kích hoạt trở lại lượng tiền đang chờ đợi này.

Sau số liệu KQKD 4/2023, mức tăng trưởng lợi nhuận 12 tháng liền kề là 7% so với cuối 3/2023 đã củng cố thêm luận điểm rằng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã tạo đáy trong giai đoạn giữa năm 2023. Bên cạnh đó, VDSC kỳ vọng hiệu quả của nỗ lực nới lỏng chính sách tiền tệ và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong năm 2023 của nhà điều hành sẽ thể hiện rõ nét hơn trong năm 2024.

P/E toàn thị trường theo đó ước tính ở mức 13,6 lần, so với mức tiệm cận 14 lần vào cuối năm. Quan sát của VDSC cho thấy, ở vùng P/E này, thị trường sẽ không có nhiều áp lực từ NĐT nước ngoài. Do vậy, những nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu đầu ngành và có khả năng phục hồi nhanh theo sau sự phục hồi của nền kinh tế.

Ngoài ra, cho quý 1/2024, đội ngũ phân tích cho rằng câu chuyện giá một số loại nông sản tiếp tục hạ nhiệt có thể là chủ đề có thể quan tâm. Xu hướng giảm tiếp diễn của giá sữa bột hay đậu nành có thể giúp biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành hàng thực phẩm và đồ uống cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2023.