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VĐV Việt Nam giành huy chương lịch sử tại ASIAD, nước rút ngoạn mục vượt đội Kazakhstan

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Đây là tấm huy chương đầu tiên tại đấu trường ASIAD của tuyển canoeing Việt Nam.

Ngày 25/9 được dự báo là một ngày thi đấu đầy khó khăn cho đoàn thể thao Việt Nam, với không nhiều cơ hội giành huy chương.

Nhưng tại nội dung thuyền đôi nữ 500m môn canoeing, hai tay chèo Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã thiết lập cột mốc lịch sử, xuất sắc đoạt huy chương đồng. Đây chính là tấm huy chương đầu tiên của tuyển canoeing Việt Nam tại ASIAD.

Hai VĐV Việt Nam nhận thưởng nóng sau khi giành huy chương đồng ASIAD 2026. (Ảnh: Thu Sâm)

Trong suốt 4 kỳ đại hội trước đó (2006, 2010, 2018, 2023), các VĐV canoeing Việt Nam dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn chưa thể một lần bước lên bục trao giải. Nhưng rồi sau những ngày tháng khổ luyện, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã khiến cả đội tuyển vỡ òa.

Đôi VĐV Việt Nam đạt thành thích 1 phút 57 giây 255, kém vị trí giành huy chương bạc của đội Uzbekistan chỉ 0,836 giây. Trong khi đó, Trung Quốc với đôi VĐV Sun Mengya và Ma Yanan mang đẳng cấp Olympic đã giành HCV ASIAD 2026 với thành tích nhanh hơn Việt Nam 2,555 giây.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương chỉ xếp thứ 4 sau 250m đầu tiên, nhưng đã có màn tăng tốc ấn tượng để vượt đội Kazakhstan để giành lấy tấm huy chương đồng quý giá, hơn đối thủ này gần 1,5 giây.

Cuộc đua căng thẳng ở nội dung 500m thuyền đôi nữ.

Cự ly thuyền đôi nữ 500m tại châu Á là nội dung cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với sự thống trị của các cường quốc thể thao như Trung Quốc, Nhật Bản, UAE hay Thái Lan. Đây được xem là một trong những "chiến địa" khắc nghiệt bậc nhất của môn đua thuyền tốc độ, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối về kỹ chiến thuật, nền tảng thể lực phi thường cùng sự hòa nhịp đồng đội đỉnh cao. Do đó, áp lực đè nặng lên vai các tay chèo Việt Nam là vô cùng lớn.

Tấm huy chương đồng lịch sử của Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương không chỉ là niềm tự hào của riêng bộ môn đua thuyền mà còn giải tỏa cơn khát huy chương, tiếp thêm động lực tinh thần to lớn cho toàn bộ Đoàn Thể thao Việt Nam trong những ngày thi đấu đầy áp lực tại ASIAD 2026.

Theo Linh Đan

Đời sống & Pháp luật

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