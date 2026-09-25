Đoạn clip làm rõ mối quan hệ hiện tại của NS Hoài Linh và NS Việt Hương

Nhân dịp giỗ Tổ Sân khấu, NSƯT Hoài Linh mở cửa nhà thờ Tổ Nghiệp - Tâm Linh Việt tại phường Long Phước, TP.HCM để đón các nghệ sĩ về dâng hương. Đây là công trình rộng khoảng 7.000 m2, được Hoài Linh xây dựng với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng và nhiều năm qua trở thành một trong những địa điểm được giới nghệ sĩ quan tâm mỗi dịp Giỗ Tổ.

Trong số những nghệ sĩ xuất hiện tại đây, Việt Hương là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Việt Hương hội ngộ Hoài Linh. Cả hai dành cho nhau cái ôm thân tình, trò chuyện và tương tác khá tự nhiên trước ống kính.

NS Hoài Linh và Việt Hương hội ngộ

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi trong những năm gần đây, Hoài Linh và Việt Hương không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước. Vì thế, màn hội ngộ tại nhà thờ Tổ được nhiều khán giả chú ý, đặc biệt là những người từng yêu thích cặp đôi trên sân khấu và màn ảnh.

Đặc biệt, khoảnh khắc này khiến không ít khán giả bồi hồi, xúc động khi nhớ lại thời kỳ Hoài Linh - Việt Hương thường xuyên đứng chung sân khấu. Cả hai từng là một trong những cặp bạn diễn ăn ý của làng hài Việt, được khán giả yêu thích qua hình tượng vợ chồng Sáu Bảnh. Những màn tung hứng tự nhiên, cách đối đáp duyên dáng của cặp đôi từng trở thành một phần ký ức của nhiều khán giả.

Khoảnh khắc ôm nhau giữa 2 nghệ sĩ khiến dân tình không khỏi bồi hồi

Hoài Linh và Việt Hương có nhiều năm gắn bó trong nghề. Trên sân khấu, cả hai từng kết hợp trong nhiều chương trình hài và tạo dấu ấn nhờ khả năng tung hứng ăn ý. Khi chuyển sang điện ảnh, bộ đôi tiếp tục xuất hiện bên nhau trong loạt phim như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ và Tía Tui Là Cao Thủ.

Tía Tui Là Cao Thủ ra mắt năm 2016 được xem là dự án điện ảnh chung gần nhất của Hoài Linh và Việt Hương. Kể từ đó, cả hai vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không có thêm một bộ phim điện ảnh chung nào. Chính khoảng thời gian dài này khiến hình ảnh hai nghệ sĩ cùng xuất hiện bên nhau càng trở nên đáng chú ý.

Nếu trên màn ảnh rộng, Hoài Linh và Việt Hương đã gần 10 năm chưa có thêm dự án chung thì trên sân khấu, cả hai vẫn từng có những màn kết hợp đáng nhớ. Năm 2022, hai nghệ sĩ cùng tham gia vở Lạc Giữa Biển Người của Hội Sân Khấu TP.HCM. Hoài Linh đảm nhận vai ông Tài, còn Việt Hương vào vai bà Năm.

Màn thể hiện của cả hai giúp họ cùng giành Huy Chương Vàng dành cho diễn viên tại Liên Hoan Sân Khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Đây cũng là một trong những dấu mốc cho thấy dù không thường xuyên xuất hiện bên nhau trên màn ảnh, cặp đôi "vợ chồng Sáu Bảnh" vẫn có sự ăn ý khi trở lại sân khấu.

NS Hoài Linh và Việt Hương vẫn gắn bó với nhau ở sân khấu

Hiện tại, NS Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật theo hướng kín tiếng hơn trước. Nam nghệ sĩ trở lại sân khấu và màn ảnh trong thời gian gần đây, đồng thời dành nhiều tâm huyết cho nhà thờ Tổ. Dịp Giỗ Tổ hằng năm cũng là thời điểm ông có dịp gặp gỡ, đón tiếp nhiều đồng nghiệp trong nghề.

Trong khi đó, NS Việt Hương vẫn hoạt động năng nổ ở nhiều lĩnh vực. Nữ nghệ sĩ vừa đóng phim, làm sân khấu, vừa phát triển công việc kinh doanh và các dự án cá nhân. Những năm gần đây, cô tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh với nhiều vai diễn, đồng thời duy trì sân khấu riêng và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật.

NS Hoài Linh và Việt Hương từng là cặp đôi xuất hiện dày đặc ở phim ảnh lẫn truyền hình

Ảnh: Tổng hợp