Về hưu với số lương ít ỏi, đây là cách tôi vẫn có thể sống đủ đầy và hạnh phúc với 5,1 triệu đồng/tháng

Tôi là Lý Tương, 58 tuổi, một người nghỉ hưu sống ở thành phố Sơn Đông, Trung Quốc. Qua trải nghiệm cá nhân, tôi đã học cách chi tiêu chỉ với 17.000 nhân dân tệ (61 triệu đồng) mỗi năm mà vẫn cảm thấy cuộc sống trọn vẹn. Dưới đây là cách tôi thực hiện, hy vọng bạn có thể áp dụng để xây dựng lối sống tối giản của riêng mình.

1. Xác định nhu cầu cơ bản

Tối giản không phải là thiếu thốn, mà là tập trung vào những gì thực sự cần thiết. Với tôi, các nhu cầu cơ bản bao gồm:

- Ăn uống: Rau củ tươi, gạo, dầu ăn và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

- Nhà ở: Tiền điện, nước, bảo trì nhà (nếu có).

- Đi lại: Sử dụng xe buýt hoặc đi bộ khi có thể.

- Quần áo: Chỉ mua khi cần thay thế, chọn đồ bền và đơn giản.

Trước đây, bạn của tôi từng tính toán và nói rằng 61 triệu đồng một năm là đủ. Ban đầu tôi nghi ngờ, nhưng khi liệt kê nhu cầu, tôi thấy con số này hoàn toàn khả thi nếu biết ưu tiên.

2. Lập ngân sách hàng tháng

Để kiểm soát chi tiêu, tôi chia 17.000 nhân dân tệ thành 12 tháng, tức khoảng 1.416 nhân dân tệ mỗi tháng. Tôi đặt ra các mức cố định:

- Thực phẩm: 600-700 nhân dân tệ (mua nguyên liệu tươi, tự nấu ăn).

- Tiện ích: 300 nhân dân tệ (điện, nước, internet).

- Dự phòng: 200-300 nhân dân tệ (cho các chi phí bất ngờ như sửa chữa hoặc sức khỏe).

Những tháng đầu, tôi gặp khó khăn vì chưa quen từ bỏ thói quen mua sắm không cần thiết. Nhưng dần dần, tôi học được cách kiểm soát và chỉ chi cho những thứ thực sự quan trọng.

3. Tự tạo niềm vui từ những điều đơn giản

Chi tiêu ít không đồng nghĩa với cuộc sống buồn tẻ. Tôi tìm niềm vui trong:

- Nấu ăn: Tôi đi chợ mỗi ngày, thử nấu các món mới từ nguyên liệu đơn giản như rau, đậu, cá. Điều này vừa tiết kiệm vừa giúp tôi khám phá tài năng nấu nướng.

- Sở thích cá nhân: Đọc sách mượn từ thư viện, chăm sóc cây cối trong vườn, nghe nhạc – những hoạt động gần như miễn phí nhưng làm phong phú tâm hồn.

- Kết nối cộng đồng: Trò chuyện với hàng xóm hoặc tham gia các buổi sinh hoạt khu phố thay vì tốn tiền cho giải trí bên ngoài.

Con gái tôi từng ngạc nhiên khi thấy những món ăn tôi nấu và hỏi: "Mẹ học ở đâu vậy?". Tôi cười: "Chỉ cần thời gian và chút sáng tạo thôi". Tối giản đã giúp tôi khám phá những niềm vui mới.

4. Giảm thiểu chi phí không cần thiết

Tôi cắt giảm những khoản chi không mang lại giá trị lâu dài:

- Mua sắm ngẫu hứng: Giỏ hàng giờ chỉ có rau củ và nhu yếu phẩm, không còn đầy ắp đồ thừa thãi.

- Ăn ngoài: Tôi hạn chế tối đa, chỉ thỉnh thoảng đi ăn với gia đình như một dịp đặc biệt.

- Đồ dùng công nghệ: Tôi giữ điện thoại cũ thay vì chạy theo mẫu mới.

Thói quen này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giúp tôi sống nhẹ nhàng hơn, không bị áp lực tiêu dùng.

5. Tìm ý nghĩa ngoài vật chất

Sống với 17.000 nhân dân tệ một năm dạy tôi rằng hạnh phúc không nằm ở số tiền chi tiêu, mà ở cách tôi tận hưởng cuộc sống. Đọc sách mang lại sự bình yên, chăm vườn giúp tôi gần gũi thiên nhiên, và những buổi trò chuyện với gia đình, bạn bè làm tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.

Có lúc tôi cảm thấy lạc lõng, không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng khi tham gia các hoạt động cộng đồng như tình nguyện ở khu phố, tôi tìm thấy sự kết nối và mục đích mới – những điều tiền bạc không thể mua được.

Sau một năm sống tối giản, tôi nhận ra 17.000 nhân dân tệ không phải là giới hạn mà là chìa khóa để sống đúng với giá trị của mình. Tối giản không phải là hy sinh, mà là sự lựa chọn tự do – tự do khỏi áp lực tiêu dùng, tự do tận hưởng những điều giản dị nhưng ý nghĩa.

Nếu bạn muốn thử, hãy bắt đầu bằng cách đánh giá nhu cầu thực sự, lập kế hoạch chi tiêu và tìm niềm vui trong sự đơn giản. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc và bình yên như tôi đã làm với 61 triệu đồng mỗi năm. Chúc bạn thành công trên hành trình tối giản của mình!