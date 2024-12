Vé tàu hết sớm, vé máy bay khan hiếm lúc cao điểm

Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, sau gần 2 tháng ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Ất tỵ năm 2025, tính đến nay, tổng số vé tàu Tết đã bán gần 125.000 vé.

Chia sẻ với PV, chị Trần Thị Hằng (30 tuổi, quê Phú Yên) cho biết, theo kế hoạch, gia đình chị định rời TPHCM ngày 26 tháng Chạp để về quê. Tuy nhiên, năm nay ngành đường sắt bán vé tàu sớm hơn mọi năm gần 1 tháng, tàu TPHCM - Tuy Hòa trong ngày 26 tháng Chạp đã hết vé từ rất sớm. Do đó, năm nay gia đình chị phải chọn mua vé xe khách để về quê ăn Tết.

Hành khách mua vé tại bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, TPHCM. Ảnh: Hữu Huy

Theo đại diện công ty CP Vận tải Đường sắt, như mọi năm, nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm Tết đến các tỉnh, thành miền Trung, các điểm du lịch luôn “nóng”. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, từ ngày 29 tháng Chạp đến mồng 3 Tết, công ty cũng tổ chức chạy các đoàn tàu để phục vụ người dân đi du xuân như Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Sài Gòn - Nha Trang…

Về phương án phục vụ trong dịp Tết, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM), cho biết, đến nay các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị sẵn phương án xe tăng cường, sẵn sàng giải tỏa nếu lượng hành khách tăng đột biến. "Cơ quan chức năng thành phố sẽ phối hợp với các địa phương để cập nhật tình hình giao thông, tránh ùn tắc. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cũng sẽ tăng cường xe buýt đến các khu vui chơi và bến xe liên tỉnh, giúp giải tỏa nhanh khi có ùn ứ khách", ông Hải thông tin.

Một đại lý vé máy bay tại quận 1, TPHCM cho biết, dịp Tết không có vé giá rẻ. Vé những ngày thấp điểm không thiếu nhưng cũng rất khó mua, thậm chí khan hiếm trong những ngày cao điểm Tết và ở những khung giờ đẹp, nhất là các tuyến xa theo chiều từ phía Nam ra khi trước Tết và chiều từ phía Bắc vào sau Tết.

Không thiếu xe khách

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM, khẳng định: “Dịp Tết năm nay sẽ không xảy ra tình trạng thiếu xe khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TPHCM, dự báo số lượng hành khách đi lại nhu cầu dịp Tết 2025 sẽ tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Trong đó, từ 20 tháng Chạp đến mồng 10 tháng Giêng sẽ phục vụ bình quân khoảng 94.000 lượt khách thông qua các bến xe liên tỉnh với hơn 6.500 chuyến (tăng khoảng 6 - 10% so với cùng kỳ) và tăng 50% so với ngày thường.

Ông An cho rằng, các tuyến cao tốc kết nối các tỉnh với TPHCM được đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển. Cùng với đó, vé tàu xe, máy bay phục vụ Tết đã được bán sớm qua các kênh điện tử nên đơn vị vận tải đã chủ động được phương án thuê thêm xe khách để phục vụ người dân trong trường hợp cần. Khả năng phục vụ tại các bến trên tuyến vận tải cố định liên tỉnh của thành phố hiện có hơn 4.800 xe, tương đương gần 164.000 chỗ; xe hợp đồng là gần 18.000 xe tương ứng 246.000 chỗ, là nguồn cung cấp thêm cho các đơn vị vận tải theo tuyến khi cần thuê xe. Công suất tiếp nhận của các bến xe hiện nay hơn 19.000 xe mỗi ngày.

Sở GTVT cho biết, các bến xe lớn như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, bến xe Miền Đông (mới), Bến xe An Sương, Bến xe Ngã Tư Ga đều đã thông báo bán vé xe trên trang điện tử, vì vậy người dân có thể chủ động đặt mua, đảm bảo và thuận lợi. Lãnh đạo Sở cho biết, theo Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM, năm nay sẽ có một số đơn vị cho công nhân, người lao động nghỉ Tết sớm. Do đó, trong giai đoạn cao điểm trước kỳ nghỉ Tết, một bộ phận người lao động đã về quê, đây cũng là yếu tố giảm áp lực lên vận tải hành khách dịp Tết năm nay.