Vé trúng giải đặc biệt bị rách, Công ty Xổ số Đà Nẵng vẫn trả thưởng : Khách hàng lấy băng keo dán

Tiết lộ trên Tuổi trẻ, ông Tạ Văn Sơn - nguyên giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng (nay là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Đà Nẵng), tiết lộ trước khi còn công tác, công ty từng trả thưởng cho một người trúng mà vé số bị xé rách thành nhiều mảnh.

Ông Sơn cho hay, một bác đã về hưu sống tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng), khi đó đã mua 1 vé Quảng Ngãi và 1 vé Đà Nẵng loại 5.000 đồng.

Sau khi dò đài Quãng Ngãi không trúng, người đàn ông đó đã xé cả 2 tờ vé số. Tuy nhiên, khi dò lại trên đài Đà Nẵng thì đã trúng giải đặc biệt trị trí 125 triệu đồng.

Bác đó đã lấy băng dính dán lại tờ vé số và gửi cho công ty để đổi giải thưởng kèm tờ đơn trình bày lý do bị xé rách.

Công ty Xổ số Đà Nẵng vẫn trả thưởng từng trả thưởng giải đặc biệt dù vé bị xé rách

Sau đó, công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng đã gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố để giám định. Kết quả cho thấy đó là tờ vé số thật và đã trúng giải.

Sau khi tiến hành họp và xin ý kiến cấp trên, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng đã mời vị khách trên đến để trả thưởng trị giá 125 triệu đồng.

Trở lại với vụ bà Nguyễn Thị N. (53 tuổi, ở Quảng Nam) kiện Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế vì không được trả thưởng cho tờ vé số trúng 2 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sơ suất nên bà Ng. đã để 2 tờ vé số bị ướt dẫn đến rách mất 1 phần và Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên Huế không chấp nhận trả thưởng.

"Sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện, tòa án gọi cho tôi yêu cầu những thủ tục cần bổ sung, bằng chứng cần ra tòa phải có kết quả giám định của công an. Do đó, tôi phải làm đơn nhờ tòa can thiệp để lấy kết quả", bà N. chia sẻ với Dân trí.

Bà N. đã kiện Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế

Trên báo Pháp luật TP HCM, Luật sư Bùi Bá Dũng, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam, nhận định: “Công ty phát hành vé số quy định, vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, nhưng công ty lại không nói rõ rách rời là mất đi nguyên trạng hay mất luôn số".

Luật sư Dũng cho rằng mỗi tờ vé số đều in dãy số phụ, ngầm hiểu rằng trong trường hợp dãy số chính bị mờ thì có thể căn cứ vào dãy số phụ để xác định.

Trường hợp mất đi nhận dạng mới gọi là không còn nguyên hình nguyên khổ. Trong khi đó, tờ vé số trúng 2 tỉ đồng vẫn còn nguyên hình nguyên khổ, vẫn còn dãy số phụ để đối chiếu, so sánh.

