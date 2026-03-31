“Vén màn” Mossad: Bên trong cơ quan tình báo bí ẩn nhất hành tinh

Ngành tình báo luôn được nhắc đến với sự bí ẩn và nguy hiểm, được cho nắm trong tay “chìa khoá” có thể thay đổi cục diện của bất kì cuộc chiến nào. Chính vì vậy những công trình nghiên cứu nhằm khai thác, phân tích và “vén màn” những cơ quan được coi là “bộ não trong bóng tối” của các quốc gia luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Thế nhưng, ngoài những cái tên đã quen thuộc như CIA, FSB hay MI6, tồn tại một cơ quan tình báo đến từ Trung Đông, nổi tiếng với những chiến dịch tình báo táo bạo, ám sát có chủ đích và thu thập thông tin chuyên sâu, nhưng đến nay vẫn là một ẩn số với những người quan tâm đến tình báo nói riêng và an ninh, chính trị nói chung: Mossad- cơ quan tình báo Israel.

Mossad được ra đời vào năm 1949, chỉ một năm sau khi nhà nước Israel chính thức thành lập. Trong bối cảnh một đất nước non trẻ phải đối mặt với vô vàn mối đe dọa từ nhiều phía, việc hình thành một tổ chức tình báo tinh nhuệ với mạng lưới bền chắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Trong gần 8 thập kỷ hoạt động, Mossad đứng đằng sau rất nhiều chiến dịch nổi tiếng như truy tìm tội phạm Quốc xã khét tiếng Adolf Eichmann tại Argentina; truy lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh tổ chức Tháng Chín Đen sau vụ thảm sát vận động viên Israel tại thế vận hội Munich năm 1972 hay Chiến dịch hỗ trợ người Do Thái di cư bí mật từ Ethiopia và các quốc gia Ả Rập về Israel… Cuốn sách “Mossad- chiến dịch tình báo huyền thoại” sẽ thuật lại 18 hồ sơ- 18 chiến dịch đã từng gây rúng động thế giới của tổ chức này, chạm đến hành trình sống còn của nhiều con người đã và đang thầm lặng “xoay chuyển” cục diện của cả một khu vực.

Nguyên tắc hành động của những điệp viên Mossad được cho là bắt nguồn kinh thánh Hebrew: "Bằng mưu kế ngươi sẽ chiến thắng". Thế nhưng bên cạnh những chiến dịch tuyệt mật, những nhiệm vụ nguy hiểm và tàn khốc, cuốn sách còn đề cập đến cả những thất bại và đôi khi là cái giá phải trả để hoàn thành nhiệm vụ của “những chiến binh trong bóng tối”.

Với hơn 3000 điệp vụ đã được thực thi, Mossad được xem là một trong những “bàn tay vô hình” có tác động sâu rộng đến cán cân an ninh, chính trị hay thậm chí là toàn bộ cục diện của khu vực và thế giới.

Dẫu vậy, tổ chức này vẫn là “hộp đen” của ngành tình báo khi rất hiếm thông tin và tài liệu được công bố. Xuất bản lần đầu tiên tại Israel vào năm 2010, cuốn sách “Mossad- chiến dịch tình báo huyền thoại” đã nhanh chóng phá kỷ lục về cuốn sách bán chạy nhất khi lần đầu tiên mang đến cho những độc giả cái nhìn rõ nét hơn về tổ chức tình báo bí ẩn bậc nhất hành tinh. Sau đó, phiên bản tiếng Anh cũng được xuất bản và phát hành tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Cuốn sách là kết quả hợp tác của Michael Bar-Zohar- cựu thành viên quốc hội Israel, đại diện của Israel tại hội đồng châu Âu và Nissim Mishal- một phóng viên chính trị nổi tiếng. Hai tác giả, đại diện cho hai thế hệ sẽ đem đến các góc nhìn đa chiều để giải mã về cách một quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông đã xây dựng nên “cỗ máy tình báo” hoạt động hiệu quả nhất thế giới như thế nào.

Ra mắt độc giả Việt Nam, “Mossad- chiến dịch tình báo huyền thoại” không chỉ hé lộ những bí mật chưa từng được công bố mà còn đem lại cho người đọc những hình dung rõ nét hơn về lịch sử, bối cảnh và con người Israel- quốc gia vốn thường chỉ được nhắc đến trên bản đồ thế giới với những xung đột và bất ổn chính trị.