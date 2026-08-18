VFF mở bán trực tiếp vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức tâm điểm đầy duyên nợ giữa hai đại diện hàng đầu khu vực sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8/2026 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đây được xem là trận cầu then chốt quyết định tấm vé bước vào trận chung kết, hứa hẹn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt và những diễn biến kịch tính trên sân cỏ.

Về phương án phát hành vé trực tiếp, các quầy vé sẽ chính thức mở cửa phục vụ người hâm mộ từ 09h15 ngày 19/8/2026 và kéo dài cho đến khi toàn bộ số vé được bán hết. Điểm bán vé duy nhất được bố trí tại khu vực quầy vé đặt ở cổng chính trụ sở VFF, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Để tạo cơ hội tiếp cận công bằng cho đông đảo người hâm mộ cũng như hạn chế tình trạng gom vé, Ban tổ chức quy định mỗi khán giả được mua tối đa 04 vé. 4 mức giá được áp dụng, bao gồm: 300.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé và mức vé cao nhất là 1.000.000 đồng/vé.

Bên cạnh thông tin mở bán, Ban tổ chức cũng nhấn mạnh một số lưu ý quan trọng nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, ban tổ chức có thể linh hoạt điều chỉnh quy trình và phương thức phát hành vé để duy trì trật tự. Người hâm mộ sau khi mua vé có trách nhiệm tự bảo quản cẩn thận tài sản của mình.

Khi đến sân cổ vũ, khán giả tuyệt đối không mang theo các vật sắc nhọn, pháo sáng, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc bất kỳ dụng cụ nguy hiểm, chất cấm nào theo quy định pháp luật. Lực lượng kiểm soát có quyền từ chối vào sân đối với bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy định mà không hoàn trả tiền vé.

Ban tổ chức kêu gọi người hâm mộ hãy cùng đồng lòng sát cánh bên “Những chiến binh Sao Vàng” với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”, tạo nên hình ảnh đẹp và ấn tượng trên khán đài sân Mỹ Đình.