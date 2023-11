Vị CEO 3 ngày thay thế Sam Altman của OpenAI: Kế hoạch kiểm soát công ty trong 1 tháng đổ bể, khẳng định vụ ‘đảo chính’ là vì nguyên nhân khác so với đồn đoán

Tờ Fortune cho hay Cựu CEO Emmer Shear của Twitch đã được chỉ định làm tân CEO của OpenAI nhưng chỉ tồn tại được trong đúng 3 ngày trước khi Sam Altman quay trở lại. Dù không rõ cảm xúc của nhà sáng lập Twitch này như thế nào nhưng ngay sau thông báo trở lại của Sam Altman, ông Shear đã đăng bài chúc mừng lên Twitter-X.



"Tôi thật sự vui mừng về kết quả này sau 72 tiếng đồng hồ căng thẳng...Tôi rất mừng khi được trở thành một phần của giải pháp cho vấn đề này", ông Shear đăng tải trên Twitter-X.

Kế hoạch 30 ngày

Theo Fortune, vị CEO chỉ 3 ngày này đã từng khẳng định việc OpenAI sa thải Sam Altman không chỉ vì vấn đề an toàn công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI), đồng thời vẫn sẽ theo đuổi việc thương mại hóa ChatGPT như ban đầu.

"Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng đối với những gì Sam và toàn bộ nhóm OpenAI đã xây dựng. Đây không chỉ là một dự án nghiên cứu và sản phẩm phần mềm đáng kinh ngạc, mà còn là một công ty đáng kinh ngạc", Emmett Shear viết trong thông điệp đầu tiên sau khi nhận chức CEO tạm thời của OpenAI, ngày 20/11.

Cũng theo Shear, ông đã tìm hiểu lý do đằng sau cuộc đảo chính tại OpenAI trước khi nhận lời làm tân CEO. Vị giám đốc 3 ngày này cho hay Hội đồng quản trị loại bỏ Sam Altman không vì lý do an toàn công nghệ AI mà do những lý do khác hoàn toàn.

Tờ New York Times (NYT) cho biết bản ghi nội bộ cuộc họp trực tuyến của OpenAI có ghi nguyên nhân sa thải Sam Altman là do "hành vi thiếu minh bạch trong tương tác gây suy yếu khả năng của Hội đồng quản trị trong việc giám sát công ty một cách hiệu quả theo ủy quyền".

Trong thông báo chính thức, OpenAI cho biết Sam Altman đã "không nhất quán và thẳng thắn trong giao tiếp với hội đồng quản trị".

Ông Emmer Shear

Ông Shear cho hay dù có tin đồn về sự xung đột trong tiến trình thương mại hóa sản phẩm tại OpenAI nhưng đây lại không phải lý do chính cho cuộc "đảo chính" vừa qua. Thậm chí khi được bổ nhiệm làm tân CEO, vị giám đốc này còn tuyên bố sẽ tiếp tục kinh doanh các sản phẩm của hãng.

Ngay sau khi nhận lời đề nghị làm CEO từ OpenAI, ông Shear đã lên kế hoạch cho 30 ngày đầu tiên, khởi đầu bằng việc thuê điều tra viên độc lập để tìm hiểu toàn bộ quá trình khiến công ty đảo lộn. Đồng thời vị giám đốc này dự định sẽ nói chuyện lại với toàn bộ nhân viên, đối tác, nhà đầu tư.

Dẫu vậy kế hoạch của Shear chẳng thực hiện được khi Hội đồng quản trị OpenAI không chống lại được áp lực từ nhà đầu tư và các nhân viên.

Phải hỏi vợ rồi mới quyết

Trước khi nhận lời làm CEO OpenAI, ông Shear đã sáng lập và điều hành Twitch để rồi bán lại startup này cho Amazon với giá gần 1 tỷ USD vào năm 2014. Tuy nhiên ông Shear vẫn điều hành Twitch cho đến tận đầu năm 2023 trước khi từ chức để có thời gian chăm sóc gia đình và đứa con mới sinh.

"Tôi muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc người con mới chào đời, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho chặng đường thách thức mới", ông Shear nhấn mạnh.

Nói về việc làm CEO OpenAI, ông Shear cho hay đây là một câu chuyện đầy bất ngờ và là một cơ hội hiếm có trong đời: "Sau khi bàn bạc với gia đình và suy nghĩ trong vài giờ, tôi đã chấp nhận".

Thế nhưng cuộc vui này chỉ kéo dài được 3 ngày và hiện vẫn chưa rõ ông Shear sẽ có sự nghiệp tiếp theo ra sao hay vẫn ở nhà chăm con như kế hoạch trước đó.

Vào tối ngày 21/11/2023, OpenAI đã tuyên bố tuyển dụng lại Sam Altman làm giám đốc điều hành. Đồng thời, Hội đồng quản trị của hãng sẽ gần như thay thế hoàn toàn bằng các thành viên như Cựu bộ trưởng tài chính Larry Summers hay Cựu CEO Bret Taylor của Salesforce.

*Nguồn: Fortune