"Vị khách lạ" đáp xuống nhà dân, không ngờ là loài quý hiếm, nguy cấp

14-10-2025 - 14:18 PM | Sống

Chim Hồng hoàng quý hiếm, nặng khoảng 2 kg, bay lạc vào nhà dân ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị sau đợt mưa lớn đã được bàn giao cho cơ quan chức năng

"Vị khách lạ" đáp xuống nhà dân, không ngờ là loài quý hiếm, nguy cấp- Ảnh 1.

Bàn giao chim Hồng hoàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Chiều 13-10, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn phối hợp với UBND và Công an xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị bàn giao một chú chim Hồng hoàng quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Theo ông Phạm Hồng Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trường Sơn, sau đợt mưa lớn kéo dài, một con chim lạ bay vào vườn nhà ông Võ Xuân Quốc ở xã Trường Sơn. Nhận thấy đây là loài quý hiếm, ông Quốc đã trình báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

Lực lượng kiểm lâm xác định đây là chim Hồng hoàng (tên khoa học Buceros bicornis), thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Chim này nặng khoảng 2 kg, có đặc trưng là mỏ sừng lớn và màu sắc sặc sỡ.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn đã hoàn tất thủ tục bàn giao chim Hồng hoàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để tiếp nhận, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm Trường Sơn, khu vực xã Trường Sơn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như vượn Siki, sơn dương, bò tót, rùa núi vàng…

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã nhằm nâng cao ý thức người dân, ngăn chặn hành vi săn bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép các loài động vật nguy cấp.

5 loài vật ghé nhà không chịu đi: Điềm báo phong thủy "tiền vào như nước"

Theo Hoàng Phúc

Người Lao động

