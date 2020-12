Vì một bài thơ mà hàng trăm trẻ em Mỹ năm nào cũng gửi thư cho ông già Noel đến "địa chỉ ma", ai ngờ có ngày lại nhận được hồi đáp thật

The Night Before Christmas (Đêm trước Giáng sinh) là bài thơ nổi tiếng được sáng tác và phát hành năm 1823 bởi thi hào Clement Clarke Moore. Đây là một bài thơ mang đầy tinh thần Giáng sinh mà cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ở Mỹ đều quen thuộc. Từ đó, rất nhiều thế hệ trẻ em đã bắt đầu viết thư “đòi quà” tới địa chỉ của tác giả - người mà chúng tin chính là hiện thân của ông già Noel. Tuy nhiên, địa chỉ “trong lời đồn” là số 22 phố Manhattan, thành phố New York mà mọi người lan truyền chưa bao giờ được xác định chắc chắn là nhà riêng của tác giả.



Thời gian trôi qua, cộng với việc không có bức thư nào được phản hồi, không có điều ước nào thành sự thật khiến lượng thư chuyển đến 22 phố Manhattan giảm dần. Những tưởng câu chuyện này đã trở thành “truyền thuyết” không còn ai tin thì 10 năm trước, một vài đứa trẻ vẫn kiên trì gửi thư đến đây bất ngờ nhận được hồi đáp.

Lý do là vì Jim Glaub và Dylan Parker - cặp đôi đồng tính thời gian đó đang thuê căn hộ có địa chỉ 22 Manhattan đã quyết định hóa thân thành ông già Noel viết thư trả lời những đứa trẻ. Đến nay, sau 10 năm, ngay cả khi không còn sinh sống tại địa chỉ trên nữa, hai người vẫn tiếp tục công việc thú vị và ý nghĩa của mình.

Jim Glaub và Dylan Parker - “ông già Noel” bí mật của nhiều trẻ em Mỹ 10 năm qua

Chia sẻ với truyền thông, Jim cho biết: “Khi chuyển vào căn hộ năm 2010, người thuê trước của chúng tôi đã kể về việc ai sống ở đây sẽ nhận được vài lá thư gửi ông già Noel khi Giáng sinh đến. Quả thật là như vậy. Ban đầu chúng tôi tưởng chỉ là một hai bức, đến cuối tháng 11, con số đã lên đến cả trăm và trong tháng 12 là hơn 400 bức thư.” Họ thậm chí còn từng cãi nhau với người đưa thư vì thùng thư trước nhà không thể chứa nổi thêm nữa.



Jim và Dylan ban đầu đã đấu tranh tư tưởng khá nhiều trước khi mở các bức thư ra đọc, vì dù sao họ không phải là người nhận thực sự. Sau đó, hai người phát hiện ra rằng những bức thư phần lớn đến từ trẻ em ở vùng xa ngoài ngoại ô, có điều kiện thiếu thốn khó khăn. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng ít được tiếp cận với thông tin truyền thông, vẫn giữ thói quen gửi thư và tin vào “địa chỉ ma” của ông già Noel này. Không chỉ trả lời thư, cặp đôi còn mua quà tặng đúng như trong danh sách mơ ước của nhiều trẻ trong điều kiện của mình.

Cặp đôi gọi đây là dự án “Phép màu ở số nhà 22” và đã coi là một truyền thống Giáng sinh mỗi năm của mình

Để có thể đem đến niềm vui cho hàng trăm trẻ em xa lạ mỗi năm, Jim và Dylan vẫn luôn kiên trì trả lời từng bức thư một. Có năm cặp đôi còn phải nhờ bạn bè tới giúp sức. Dần dần, câu chuyện được lan tỏa và có rất nhiều tình nguyện viên khắp thế giới đã tới giúp Jim và Dylan thực hiện nghĩa vụ bất đắc dĩ nhưng vô cùng ấm áp này.



Nguồn: Metro