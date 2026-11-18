Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Trần Văn Bảy đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM.



Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của PGS.TS Cao Minh Thì, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của ông đối với ngành Giáo dục Thành phố qua nhiều giai đoạn, đặc biệt là thời kỳ sau năm 1975 – khi công cuộc khôi phục và phát triển giáo dục phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, những nỗ lực, quyết sách và tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo ngành Giáo dục, trong đó có PGS.TS Cao Minh Thì, đã góp phần đặt nền móng cho quá trình đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo TP. HCM. Ông cũng ghi nhận những đóng góp của nhà giáo không chỉ trong công tác quản lý mà còn ở nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (Ảnh: Cổng TTĐT TP. HCM)

Từ cậu bé 14 tuổi đi kháng chiến đến tiến sĩ vật lý với 40/40 phiếu đồng thuận

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Cần Thơ, tuổi trẻ của Cao Minh Thì gắn với những năm tháng chiến tranh và nhiều mất mát. Ba người anh của ông lần lượt hy sinh, để lại những tổn thương sâu sắc trong gia đình. Khi vừa tròn 14 tuổi, học hết bậc tiểu học, ông quyết định xung phong vào bộ đội, thuộc biên chế Trung đoàn Tây Đô.

Năm 1954, theo nhiệm vụ được giao, Cao Minh Thì cùng đoàn học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Chuyến đi xa quê khi ấy kéo dài hơn hai thập kỷ, cũng mở ra hành trình học tập và trưởng thành của một người con miền Nam giữa những năm tháng đất nước chia cắt.

Sau thời gian học tập tại các trường dành cho học sinh miền Nam, ông thi đỗ vào khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 1960, tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại trường làm giảng viên. Dù đã có công việc và gia đình ổn định tại Hà Nội, mong muốn trở về miền Nam vẫn luôn thôi thúc ông.

Năm 1966, Cao Minh Thì sang Liên Xô học tập, nghiên cứu. Sau bốn năm, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vật lý tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov, với toàn bộ 40/40 phiếu đồng ý của hội đồng.

PGS.TS Cao Minh Thì (bên trái) sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Cần Thơ. (Ảnh: An ninh thế giới)



Đáng chú ý, trước khi trở lại con đường học thuật, ông từng được tuyển chọn vào lực lượng không quân để đào tạo phi công. Tuy nhiên, do gia đình đã có ba người anh hy sinh, cấp trên đề nghị một trong hai anh em được tuyển chọn ở lại tiếp tục học tập và đi theo con đường dân sự. Cao Minh Thì sau đó trở về ôn thi đại học, lựa chọn theo đuổi ngành Vật lý.

Đằng sau những thành tựu học thuật là một hành trình nhiều thử thách. Sau thời gian học tập và nghiên cứu cường độ cao, ông mắc bệnh Basedow, từng được chẩn đoán khó điều trị. Bằng sự kiên trì, ông dần hồi phục sau bốn năm, tiếp tục nuôi dưỡng mong muốn trở về quê hương.

Trở về sau hơn 20 năm xa quê, bắt tay giải bài toán thiếu trường, thiếu lớp

Tháng 2/1975, khi đang trong quá trình dưỡng bệnh, Cao Minh Thì nhận được thông tin chuẩn bị lên đường vào Nam. Ông lập tức nhận lời, với tâm thế sẵn sàng trở về dù phải đi bằng bất cứ cách nào. Nhiệm vụ nhấn mạnh yêu cầu điện phải sáng, chợ phải họp và trường học phải hoạt động. Những lời căn dặn ấy trở thành điều ông luôn ghi nhớ trong suốt chặng đường công tác sau này.

Ngày 25/4/1975, đoàn cán bộ đi B lên máy bay quân sự vào Đà Nẵng, sau đó di chuyển bằng ô tô dọc Quốc lộ 1A về Sài Gòn. Khi đến nơi, thay vì chờ đợi đoàn tụ với gia đình sau hơn 20 năm xa cách, Cao Minh Thì cùng các đồng đội nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ tiếp quản.

Ông được phân công làm Trưởng Ban quân quản Trường Đại học Giáo dục Sài Gòn, tiền thân của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM ngày nay. Năm 1984, ông được phong hàm phó giáo sư, sau đó lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm TP. HCM và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM.

Giai đoạn sau năm 1975, ngành Giáo dục Thành phố phải giải quyết hàng loạt vấn đề cấp bách: thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, cơ sở vật chất hạn chế, đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn. Trên cương vị quản lý, PGS.TS Cao Minh Thì cùng các cộng sự triển khai những giải pháp nhằm mở rộng cơ sở giáo dục, giải quyết tình trạng học ca 3 và từng bước tạo thêm cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân.

Ba điều ông luôn trăn trở trong suốt sự nghiệp là "thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy". Chính những bài toán ấy cũng thôi thúc ông tìm kiếm những mô hình phát triển mới, trong đó có việc thúc đẩy giáo dục ngoài công lập khi chủ trương xã hội hóa giáo dục được triển khai.

Từ trăn trở của người thầy đến quyết định thành lập trường đại học ngoài công lập

Trong một cuộc trò chuyện nhìn lại hành trình 25 năm xây dựng HUTECH, PGS.TS Cao Minh Thì từng chia sẻ rằng, thời điểm ấy, cơ hội vào đại học của học sinh tốt nghiệp phổ thông còn hạn chế. Số trường đại học chưa nhiều, phần lớn là trường công lập, trong khi không ít học sinh có nguyện vọng học tiếp nhưng không đủ điều kiện trúng tuyển.

Ông từng day dứt trước câu hỏi: những học sinh không vào được đại học sẽ đi đâu, làm gì, khi vẫn còn mong muốn được học tập và có một nghề nghiệp ổn định?

Từ suy nghĩ đó, khoảng năm 1992–1993, ông cùng các cộng sự bắt đầu bàn bạc, xây dựng kế hoạch thành lập một trường đại học mới. Ngày 26/4/1995, Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM – tiền thân của HUTECH chính thức được cấp phép hoạt động.

PGS.TS. Cao Minh Thì trong lễ khai giảng năm học 1999 - 2000 (Ảnh: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM)

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Nhà trường phải thuê mướn cơ sở giảng dạy ở nhiều nơi, nguồn thu chưa đủ bù chi phí, thậm chí các nhà sáng lập phải tạm ứng tiền cá nhân để trả lương, giữ chân giảng viên. Tuy nhiên, mục tiêu mở rộng cơ hội học tập không đồng nghĩa với việc hạ thấp yêu cầu chất lượng.

Ngay từ khi thành lập, HUTECH đã xác định lấy người học làm trung tâm, đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu và xây dựng triết lý giáo dục xuyên suốt: Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo. Với PGS.TS Cao Minh Thì, việc mở thêm một trường đại học không đơn thuần là tạo ra một cơ sở đào tạo, mà còn là góp phần xây dựng nguồn nhân lực và mở thêm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Ông từng đúc kết sứ mệnh ấy bằng quan niệm: "Xây trường để xây dựng đất nước".

73 tuổi vẫn theo đuổi giấc mơ khoa học, đặt nền móng cho phòng thí nghiệm nano

Năm 2010, khi 73 tuổi, PGS.TS Cao Minh Thì bàn giao công tác quản lý tại HUTECH cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Nhưng thay vì nghỉ ngơi sau nhiều năm cống hiến, ông chuyển sang theo đuổi một mục tiêu đã ấp ủ từ lâu: nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý và công nghệ nano.

Đây cũng là dấu mốc hình thành phòng thí nghiệm nano CM Thi Lab tại HUTECH. Không gian này được định hướng trở thành nơi học tập, nghiên cứu và trao đổi khoa học dành cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có năng lực và đam mê với công nghệ nano.

PGS.TS Cao Minh Thì trong một buổi trao học bổng cho những sinh viên đạt thành tích xuất sắc (Ảnh: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM)

Ông kỳ vọng đây sẽ là môi trường bồi dưỡng những người trẻ có khả năng tiếp cận xu hướng công nghệ mới, phát triển các sáng chế tiềm năng và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn. Với ông, nghiên cứu khoa học không chỉ là hành trình theo đuổi đam mê cá nhân mà còn là cách tiếp tục đào tạo, truyền lại tri thức và kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Ở tuổi xế chiều, dù sức khỏe có những hạn chế, PGS.TS Cao Minh Thì vẫn duy trì công việc giảng dạy, hướng dẫn thực tập sinh và tham gia hoạt động nghiên cứu. Hình ảnh người thầy ngồi xe lăn đến lớp, miệt mài trong phòng thí nghiệm là sự tiếp nối của một hành trình cống hiến chưa dừng lại.

Trong lần nhìn lại chặng đường đã qua, ông từng chia sẻ: "Đời tôi sinh ra dành cho sự nghiệp giáo dục". Với PGS.TS Cao Minh Thì, cống hiến cho giáo dục và khoa học không phải là nghĩa vụ được giao, mà là lựa chọn tự thân, xuất phát từ mong muốn đóng góp cho đất nước và cộng đồng.

Tổng hợp