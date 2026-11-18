Từ chiều tối 18/11, đợt lạnh tiếp tục mở rộng xuống Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, gây mưa dông, có nơi mưa lớn. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 10 độ C.

Miền Bắc chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Hiện nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30 độ C.

Từ chiều tối và đêm 18/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường, tác động đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Biển động mạnh, sóng cao 5m

Từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc, mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Nhiều khu vực có mưa lớn, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cùng các hoạt động khác trên biển.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)