Zalo áp dụng cơ chế chỉ cho phép tài khoản đăng nhập trên duy nhất một điện thoại tại cùng thời điểm. Khi người dùng đăng nhập vào thiết bị mới, phiên làm việc trên máy cũ lập tức ngắt kết nối. Chính sách này biến tính năng sao lưu và đồng bộ trở thành mắt xích quan trọng mỗi khi người dùng đổi máy.

Người dùng Zalo có nhu cầu sao lưu tin nhắn, hình ảnh, video và tệp đính kèm có thể tham khảo dịch vụ zCloud với các gói trả phí từ 190.000 đồng/năm. Đáng chú ý, dữ liệu đa phương tiện có thể bị xóa vĩnh viễn sau thời gian lưu trữ tạm thời nếu người dùng không gia hạn dịch vụ.

Theo thông tin trên website zCloud, đây là dịch vụ lưu trữ dữ liệu trò chuyện Zalo tự động trên nền tảng đám mây. Dịch vụ hỗ trợ lưu tin nhắn văn bản, hình ảnh, video, tệp và tin nhắn thoại, đồng thời giúp giảm dung lượng dữ liệu lưu trực tiếp trên điện thoại.

Hiện zCloud giới thiệu 3 gói dịch vụ dành cho người dùng có nhu cầu lưu trữ khác nhau.

Gói Mini có giá 190.000 đồng/năm, cung cấp 10GB dung lượng lưu trữ, tương đương khoảng 15.800 đồng/tháng. Gói Tiêu chuẩn có giá 490.000 đồng/năm, với dung lượng 100GB, tương đương khoảng 40.800 đồng/tháng.

Trong khi đó, gói Gia đình có giá 1,49 triệu đồng/năm, cung cấp 500GB dung lượng dùng chung cho tối đa 5 người. Mỗi thành viên có dữ liệu riêng tư, không chia sẻ nội dung trò chuyện với những người còn lại trong nhóm.

Các gói trả phí đều hỗ trợ lưu trữ tin nhắn văn bản và dữ liệu đa phương tiện, bao gồm nội dung trong My Documents. Ngoài khả năng sao lưu tự động, người dùng còn được sử dụng tính năng gửi ảnh chất lượng gốc, gửi tệp dung lượng lớn tối đa 10GB và dịch trò chuyện tự động.

Đối với điện thoại, sau khi dữ liệu trên máy được chuyển lên zCloud thành công, bạn có thể kích hoạt tính năng tự động giải phóng dung lượng để giảm dung lượng máy.

Một trong những điểm cần lưu ý là thời hạn lưu dữ liệu khi gói zCloud hết hạn. Theo thông tin công bố, nếu người dùng không gia hạn, dữ liệu đa phương tiện gồm ảnh, video, tệp và tin nhắn thoại sẽ không tiếp tục được lưu trữ lên zCloud.

Hệ thống giữ lại dữ liệu cũ trong vòng 30 ngày kể từ khi gói hết hạn để người dùng tải về thiết bị. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn. Trong khi đó, tính năng sao lưu tin nhắn văn bản và My Documents vẫn có thể sử dụng trong giới hạn dung lượng miễn phí.

Với những người đang sử dụng zCloud để lưu trữ dữ liệu quan trọng, việc theo dõi thời hạn gói dịch vụ và chủ động tải dữ liệu về trước khi hết thời gian lưu giữ là điều cần lưu ý.