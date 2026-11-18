Hơn 11.000 người tử vong do suy thận trong 5 năm

Cục Thống kê, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Tổ chức Y tế công cộng toàn cầu vừa công bố báo cáo "Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025" . Số liệu đăng ký khai tử trong báo cáo cho thấy suy thận là nguyên nhân khiến 11.334 người tử vong tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2025. Đây là con số đáng chú ý, cho thấy gánh nặng tử vong do căn bệnh liên quan trực tiếp đến chức năng lọc máu, đào thải chất độc và duy trì cân bằng bên trong cơ thể.

Tử vong do suy thận được ghi nhận ở cả hai dạng bệnh lý là suy thận cấp và suy thận mạn. Khi chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, cơ thể không còn khả năng duy trì cân bằng dịch, điện giải và thực hiện các chức năng lọc thải cần thiết để duy trì sự sống.

Phân tích theo giới tính cho thấy nam giới có số lượng tử vong cao hơn nữ giới. Cụ thể, có 6.401 nam giới tử vong do suy thận, chiếm 56,5% tổng số trường hợp. Trong khi đó, số nữ giới tử vong là 4.933 người, chiếm 43,5%.

Như vậy, số nam giới tử vong do suy thận cao hơn nữ giới 1.468 trường hợp.

Đáng chú ý, sự chênh lệch này không chỉ xuất hiện ở nhóm người cao tuổi mà còn thể hiện rõ ở những người trẻ và trung niên.

Lọc máu ở bệnh nhân suy thận mạn (ảnh: Ngọc Minh).

Nam giới tử vong do suy thận sớm hơn nữ giới

Xét theo độ tuổi, tử vong do suy thận tập trung chủ yếu ở nhóm từ 50 đến 74 tuổi, chiếm 60,1% tổng số trường hợp tử vong vì bệnh này.

Đặc biệt, từ nhóm tuổi 50-54, số trường hợp tử vong bắt đầu tăng mạnh, chiếm 9,2% tổng số ca. Tỷ lệ này tiếp tục tăng lên 11,7% ở nhóm tuổi 55-59, đạt 13,6% ở nhóm 60-64 và lên mức cao nhất là 14,3% ở nhóm 65-69 tuổi.

Sau nhóm tuổi 65-69, tỷ lệ tử vong do suy thận có xu hướng giảm.

Một điểm đáng chú ý khác là sự khác biệt về độ tuổi tử vong giữa hai giới. Số liệu cho thấy nam giới có nguy cơ tử vong do suy thận ở độ tuổi sớm hơn đáng kể so với nữ giới. Đây là nguy cơ đáng báo động.

Ở tất cả các nhóm tuổi dưới 70, số trường hợp tử vong do suy thận ở nam giới đều cao hơn nữ giới. Đặc biệt, trong các nhóm tuổi từ 25 đến 44, số nam giới tử vong cao gấp 1,7-2,2 lần so với nữ giới cùng độ tuổi.

Tuy nhiên, xu hướng này thay đổi ở nhóm tuổi cao hơn. Kể từ sau 70 tuổi, số trường hợp tử vong do suy thận ở nữ giới bắt đầu vượt nam giới.

Những con số trên cho thấy suy thận không chỉ là vấn đề sức khỏe cần quan tâm ở người cao tuổi. Đáng lưu ý, nam giới trong độ tuổi lao động và trung niên cũng là nhóm cần được chú trọng khi nhìn vào dữ liệu tử vong.

Việc phát hiện sớm các bất thường về chức năng thận, kiểm soát những yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.