Vi phạm trong việc công bố thông tin, chủ Trung tâm hội nghị GEM Center bị UBCKNN phạt

Trung tâm hội nghị GEM Center.

In Hospitality bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng

Theo Quyết định của UBCKNN, Công ty Cổ phần In Hospitality vừa bị UNCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng do có vi phạm trong việc công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, Công ty In Hospitality bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Chi tiết, In Hospitality đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với tài liệu Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Đồng thời, In Hospitality công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu gồm Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022, BCTC năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, In Hospitality cũng công bố thông tin không đúng thời hạn về việc hoàn tất mua lại mã trái phiếu PACH1925001 trước hạn.

Công ty Cổ phần In Hospitality được đăng ký thành lập ngày 5/5/2011, tiền thân là Công ty Cổ phần PQC Hospitality. Công ty có trụ sở đặt tại 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Tại thời điểm 10/4/2014, Công ty In Hospitality thay đổi vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng lên mức 500 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân. Công ty do ông Bùi Trọng Bình sinh năm 1972 là Người đại diện theo pháp luật.

Theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 19/5/2016, ông Nguyễn Hữu Phú sinh năm 1973 giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người dại diện theo pháp luật của Công ty In Hospitality.

Ngày 4/4/2018, Công ty Cổ phần PQC Gourmet được sáp nhập vào In Hospitality, vốn điều lệ được nâng lên 510 tỷ đồng.

Tại thay đổi ngày 20/8/2019, Giám đốc, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Hữu Quý sinh năm 1973. Năm 2020, ông Quý giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Đến ngày 11/1/2022, bà Nguyễn Ngọc Thanh Hà sinh năm 1983 là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài Gem Center, In Hospitality còn được biết tới là chủ của những chuỗi nhà hàng tổ chức tiệc cưới, sự kiện nổi tiếng như White Palace, khách sạn Rey Hà Nội,...

GEM Center đang được thế chấp tại MB Bank

Về Trung tâm hội nghị GEM Center, tại Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án được Bộ Quốc Phòng phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng thuộc Tổng cục Chính trị chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế, theo Quyết định số 3832QĐ - BQP ký ngày 08/10/2013.

Ở một diễn biến đáng chú ý liên quan, dữ liệu từ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (NRAST) cho thấy, vào ngày 22/08/2023, Công ty In Hospitality đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Vũng Tàu tài sản bảo đảm là toàn bộ “Các quyền tài sản phát sinh từ Dự án Trung tâm hội nghị GEM Center tại Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Quốc Phòng phê duyệt phương án sử dụng đất quốc phòng thuộc Tổng cục Chính trị chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế, theo Quyết định số 3832QĐ - BQP ký ngày 08/10/2013 và các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có) và các văn bản, tài liệu liên quan của Công ty Cổ phần In Hospitality”.

Cụ thể, các quyền tài sản mà Công ty In Hospitality đã thế chấp cho Ngân hàng MB gồm: Toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh trong tương lai của Dự án Trung tâm hội nghị GEM Center. Quyền triển khai, đầu tư, thực hiện, quản lý Dự án. Toàn bộ các quyền tài sản của Công ty In Hospitality liên quan đến việc phát triển, xây dựng, khai thác dự án, bao gồm các quyền tài sản sau: Các khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản đền bù, bồi thường, các khoản phí mà Bên thế chấp thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển Dự án; Các khoản lợi, nguồn thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất (lợi tức) của Dự án; Quyền phát triển, khai thác Dự án, hợp tác đầu tư triển khai Dự án.

Bên cạnh đó, Công ty In Hospitality cũng đã thế chấp cho Ngân hàng MB quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ từ việc kinh doanh, khai thác Trung tâm hội nghị GEM Center.