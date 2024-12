Vi phạm về thuế, Than Miền Bắc - Vinacomin bị phạt và truy thu hơn 3 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (MCK: TMB, sàn HNX) vừa công bố thông tin nhận được quyết định số 58113/QĐ-CTHN-TTKT1-XPVPHC ngày 30/10/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn của Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Than Miền Bắc - Vinacomin đã có hành vi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ, hóa đơn của doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh theo bỏ địa chỉ kinh doanh theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Điều 50 Luật Quản lý thuế 2019.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty đã hạch toán chi phí đối với một số khoản chi không được trừ vi phạm quy định tại Điều 5, Chương II, Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Công ty không kê khai phụ lục giao dịch liên kết năm 2023 mẫu số 01 tại Phục lục ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Về thuế thu nhập cá nhân, công ty xác định điều kiện giảm trừ cho người phụ thuộc vi phạm quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Với những vi phạm nêu trên, Than Miền Bắc - Vinacomin bị xử phạt hành chính hơn 532,4 triệu đồng. Trong đó, phạt 42,25 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai tờ khai thuế giá trị gia tăng từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023 dẫn đến giảm thuế giá trị gia tăng khấu trừ không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (có tình tiết tăng nặng vi phạm do vi phạm nhiều lần); phạt tiền gần 478,7 tỷ đồng đối với hành vi khai sai mức 20% trên số thuế giá trị gia tăng từ tháng 1/2023 đến tháng 6/2023, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tăng thêm qua thanh ra; phạt 11,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023.

Ngoài ra, Than Miền Bắc - Vinacomin còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc khai lại tờ khai, hồ sơ thuế theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư 125/2020/TT-BTC; tổng tiền thuế truy thu qua thanh ta gần 2,4 tỷ đồng; giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau gần 107,9 triệu đồng; tiền chậm nộp hơn 155,4 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 30/10/2024, do đó Than Miền Bắc - Vinacomin có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ ngày 31/10/2024 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt nêu trên vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền mà Than Miền Bắc - Vinacomin bị truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 3,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin được thành lập và hoạt động từ ngày 1/4/1995 trên cơ sở tổ chức lại Công ty Kinh doanh và Chế biến Than Việt Nam mà tiền thân là Tổng Công ty Quản lý và Phân phối Than từ ngày 1/1/1975.

Theo giới thiệu, công ty có nhiệm vụ chế biến, kinh doanh trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra. Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, rượu bia nước giải khát và các ngành nghề khác theo hướng kinh doanh đa ngành của Tổng công ty than Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2024 Than Miền Bắc - Vinacomin ghi nhận doanh thu thuần gần 8.506 tỷ đồng, giảm 1,96% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 26,4 tỷ đồng, tăng 8,91%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Than Miền Bắc - Vinacomin mang về doanh thu thuần đạt gần 32.141,7 tỷ đồng, tăng 11,31% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 116,3 tỷ đồng, giảm 41,34%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Than Miền Bắc - Vinacomin ở mức gần 7.925 tỷ đồng, tăng gần 101% so với đầu năm; nợ phải trả gần 7.169,9 tỷ đồng, tăng 120,76%.