Vì sao Chaien hồi nhỏ hay đánh bạn nhưng lớn lên vẫn thành người tốt? Loạt chi tiết về bố mẹ cậu bé đã giải thích tất cả!

28-01-2026 - 14:35 PM | Sống

Bố mẹ Chaien tuy nhiều khi cục cằn nhưng thực chất vẫn dạy dỗ con rất tốt.

Trong ký ức của nhiều người, Jaian (Suneo) là nỗi khiếp sợ của khu phố với những cú đấm và giọng hát "tra tấn". Thế nhưng, trong các tập phim về tương lai, chúng ta lại thấy một Jaian trưởng thành, chín chắn và là một chủ cửa hàng có trách nhiệm. Sự chuyển hóa này không phải ngẫu nhiên, nó bắt nguồn từ một nền tảng giáo dục gia đình cực kỳ đặc biệt: Kỷ luật đi kèm với sự thấu hiểu.

1. "Cú tát" tỉnh người: Khi sự trung thực quan trọng hơn thành tích

Có một phân cảnh gây tranh cãi nhưng lại mang tính giáo dục cực cao: Jaian dùng bảo bối để gian lận và đạt điểm 100 tuyệt đối. Thay vì tự hào mù quáng, bố Jaian đã thẳng tay trừng phạt con.

- Sự thấu hiểu thực tại: Ông không bị ánh hào quang của con số 100 làm mờ mắt. Ông hiểu rõ năng lực của con mình đến đâu. Trong giáo dục, việc cha mẹ biết rõ vị trí của con là "chìa khóa" để ngăn chặn sự ảo tưởng.

- Giá trị đạo đức tối thượng: Hành động của người bố khẳng định một thông điệp đanh thép: Thà nhận điểm 0 thực chất còn hơn nhận điểm 100 giả dối. Chính sự nghiêm minh, biết phân biệt rõ ràng giữa khen thưởng và trừng phạt đã giúp Jaian không bao giờ trượt dài vào con đường lừa lọc khi trưởng thành.

2. Người mẹ: Sự công bằng đằng sau những lần "lôi tai"

Nếu bố là người giữ cán cân đạo đức, thì mẹ Jaian là người thiết lập trật tự và trách nhiệm xã hội.

- Dạy con chịu trách nhiệm: Mỗi khi Jaian bắt nạt bạn, mẹ cậu luôn là người lôi cậu về và bắt đi xin lỗi. Bà không bao giờ bao che cho cái sai của con – một sai lầm mà rất nhiều phụ huynh hiện đại mắc phải khi luôn nghĩ "con mình ngoan lắm".

- Lao động là vinh quang: Jaian là nhân vật duy nhất trong nhóm bạn phải phụ giúp gia đình bán hàng, giao hàng từ bé. Sự khắc nghiệt của mẹ Jaian thực chất là cách bà dạy con kỹ năng sinh tồn và thấu hiểu giá trị của lao động.

Chaien

3. Công thức: "Sắt đá" bên ngoài, "Chân thành" bên trong

Dù cách dạy con của nhà Gouda có phần "bạo lực" theo tiêu chuẩn hiện nay, nhưng nó lại thành công ở hai điểm cốt lõi. Thứ nhất là sự nhất quán, cả bố và mẹ đều không chấp nhận sự giả dối và thói bắt nạt. Thứ hai là lòng trắc ẩn ẩn giấu: Dưới sự giáo dục nghiêm khắc đó, Jaian lớn lên với một tâm hồn đầy nghĩa khí. Cậu sẵn sàng xả thân cứu bạn trong những lúc nguy cấp. Chính sự công bằng của cha mẹ đã nhào nặn nên một Jaian biết bảo vệ lẽ phải.

Câu chuyện về 100 điểm của Jaian nhắc nhở chúng ta rằng: Khen con khi con đạt thành tích là dễ, nhưng đủ tỉnh táo để phạt con khi con đạt thành tích sai trái mới là bản lĩnh của người làm cha mẹ. Jaian không trở thành người tốt nhờ những lời khen ngợi suông, mà nhờ những giới hạn đạo đức nghiêm khắc mà cha mẹ đã vạch ra.

Suốt ngày đi bắt nạt người khác, là "trùm" trong đám bạn nhưng Chaien mới là đứa trẻ đáng thương nhất!

Theo Minh Châu

