Vì sao chị gái Quang Linh Vlogs và chồng không bị xử lý hình sự trong vụ kẹo Kera?

Theo dự kiến, ngày 19/11 TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cùng các đồng phạm Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) về tội "Lừa dối khách hàng".

Tuy nhiên, bên cạnh các bị can chính, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến vai trò của Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Nam Hoàng (chồng của Nhật Lệ) - những người liên quan đến công ty và sản phẩm rau củ Kera.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Quang Linh Vlogs) là một trong sáu cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng với Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs).

Bà Phạm Thị Nhật Lệ nắm giữ 13,66% cổ phần, Trần Chí Tâm nắm giữ 13,67% cổ phần của Công ty Chị Em Rọt.

Phạm Thị Nhật Lệ trong một lần livestream bán kẹo Kera

Trong quá trình hoạt động, Phạm Thị Nhật Lệ được phân công tham gia các phiên livestream bán hàng, cùng nhóm KOL giới thiệu và quảng bá sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng.

Mặc dù là cổ đông của Công ty Chị Em Rọt với tỷ lệ góp vốn 13,66%, kết luận điều tra xác định Phạm Thị Nhật Lệ không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi để sản xuất kẹo Kera.

Cơ quan điều tra chỉ ra rằng chị gái Quang Linh Vlogs không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera.

Nhật Lệ cũng không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera, không nắm được thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không.

Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk, Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Bộ Công an xác định, cá nhân Phạm Thị Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo, gồm 10 loại bột rau củ quả và sử dụng tài khoản TikTok “Nhật Lệ” để trực tiếp bán hàng và bán được 385 hộp kẹo, với giá gần 90 triệu đồng, hưởng tiền hoa hồng hơn 8 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, ngày 25/8, Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội Lừa dối khách hàng.

Tương tự, Nguyễn Nam Hoàng (chồng của Nhật Lệ) cũng không bị xử lý hình sự. Vào tháng 1/2025 khi tham gia đoàn quay phim cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng tại Đà Lạt và Đắk Lắk để quảng bá, giới thiệu kẹo Kera thì Hoàng mới biết Phạm Thị Nhật Lệ cùng tham gia góp vốn tại Công ty Chị Em Rọt.

Sau đó, ông Hoàng đã tự livestream bán kẹo và hỗ trợ quay phim quảng bá, Cơ quan điều tra xác định ông chỉ hành động dựa trên thông tin trên bao bì sản phẩm, không nắm rõ về chất lượng bên trong.

Từ việc bán 1.386 đơn hàng, ông Hoàng đã thu về hơn 26,5 triệu đồng tiền hoa hồng. Ông cũng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền này để khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra nhận thấy chưa có cơ sở để xử lý ông Nguyễn Nam Hoàng về tội "Lừa dối khách hàng" với vai trò đồng phạm.

6 lần livestream Tiktok, hơn 56.000 người sập "bẫy" kẹo Kera

Theo thông tin trên báo Người lao động dẫn nguồn từ hồ sơ vụ án, "bí quyết" giúp nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bán được hơn 129.000 hộp kẹo Kera chỉ trong 3 tháng nằm ở niềm tin và sức ảnh hưởng của thần tượng mạng xã hội.

Quang Linh (phải) quảng cáo, bán kẹo Kera trên các nền tảng trực tuyến (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, họ xây dựng hình ảnh "kẹo rau xanh" bằng những video quay tại "nông trại đạt chuẩn VietGAP", gắn thông điệp: Kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ quả tươi, tự nhiên mua từ các nông trại đạt tiêu chuẩn Vietgap; Ai mà không ăn được rau củ quả ấy thì mua cái này bổ sung chất xơ này vitamin này, củ quả dinh dưỡng này; Kẹo chứa tinh chất từ mười loại rau củ quả tươi ngon, cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh; Kẹo này bổ sung chất xơ và dưỡng chất từ nhiều loại rau củ và một người bình thường khó có thể ăn đủ trong một ngày...

Các video này được đăng tải trên kênh Tiktok của cá nhân: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (tích xanh)", "Hằng Du Mục (tích xanh)", "Phạm Quang Linh" (tích xanh)" và trên facebook "KERA VIETNAM".

Cũng theo cơ quan chức năng, từ ngày 12-12-2024 đến ngày 16-1-2025, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã 6 lần phát sóng trực tiếp trên kênh tiktok của Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh với các nội dung như trên. Từ đó, hàng chục nghìn người tin tưởng đặt mua.

Thực tế, kết quả giám định sau đó cho thấy kẹo không hề chứa 10 loại bột rau củ quả như công bố mà lại có sorbitol (chất có thể gây đau bụng, tiêu chảy). Cơ quan tố tụng nhận định, nhóm Thùy Tiên, Quang Linh, Thái Hằng và hai đồng phạm đã thổi phồng công dụng, đưa thông tin gian dối để lừa dối người tiêu dùng, thu lợi bất chính hơn 12 tỉ đồng.